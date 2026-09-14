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OD PREGAČE DO KARIJERE

FOTO Evo gdje su i što danas rade pobjednici 'MasterChefa'

Pregače su spremne, noževi naoštreni, a kuhinja ponovno otvara vrata. Večeras na Novoj TV počinje deveta sezona 'MasterChefa', a prije nego što upoznamo nove kandidate i njihove tanjure, prisjetili smo se onih koji su već prošli cijeli put do pobjedničkog pehara
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Nova TV
'MasterChef' se u Hrvatskoj počeo prikazivati 2011. godine, a njegov je prvi pobjednik bio Šime Sušić. | Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
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'MasterChef' se u Hrvatskoj počeo prikazivati 2011. godine, a njegov je prvi pobjednik bio Šime Sušić. | Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
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