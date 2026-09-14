FOTO Evo gdje su i što danas rade pobjednici 'MasterChefa'

Pregače su spremne, noževi naoštreni, a kuhinja ponovno otvara vrata. Večeras na Novoj TV počinje deveta sezona 'MasterChefa', a prije nego što upoznamo nove kandidate i njihove tanjure, prisjetili smo se onih koji su već prošli cijeli put do pobjedničkog pehara
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'MasterChef' se u Hrvatskoj počeo prikazivati 2011. godine, a njegov je prvi pobjednik bio Šime Sušić.
| Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
'MasterChef' se u Hrvatskoj počeo prikazivati 2011. godine, a njegov je prvi pobjednik bio Šime Sušić. |
Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
'MasterChef' se u Hrvatskoj počeo prikazivati 2011. godine, a njegov je prvi pobjednik bio Šime Sušić.
| Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
Do pobjede je došao zbog svojeg odličnog jela, poširane ribe sa šparogama, aromatiziranim inćunima i čilijem.
| Foto: Petar Glebov/Pixsell
Unatoč uspjehu, Šime se nakon showa povukao iz javnosti.
| Foto: Petar Glebov/Pixsell
Radi kao profesor geografije i povijesti u Zagrebu, dok mu je kuhanje ostalo velika strast.
| Foto: Petar Glebov/Pixsell
Slobodno vrijeme najradije provodi s partnericom i djecom u prirodi, a s prijateljem je svojedobno kajakom prošao oko 1200 kilometara i obišao svih 47 naseljenih hrvatskih otoka u 47 dana.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Pobjednik druge sezone, Nikola Lesar, iskoristio je svoj uspjeh kao odskočnu dasku karijeru u kulinarstvu.
| Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
Nakon showa radio je kod Dine Galvagna, potom otišao u Aziju i završio kulinarsku akademiju, otvorio dva restorana te agenciju 'Food mafia' za izradu i savjetovanje za hranu i piće.
| Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
Dvaput se okušao i u njihovom kulinarskom showu 'Iron Chef Thailand'.
| Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Tajland mu je već godinama dom, a danas na Phuketu sa svojim mlađim bratom Filipom vodi restoran Issara Restaurant & Bar.
| Foto: Facebook/Nikola Lesar
Foto Facebook
Prva žena koja je uzela titulu 'MasterChefa' bila je Iva Pehar.
| Foto: NOVA TV
Nakon pobjede sudjelovala je u raznim kulinarskim projektima u Dubaiju, Dohi i Meksiku.
| Foto: NOVA TV
Danas je art direktorica u jednoj bečkoj organizaciji, a bavi se i dizajnom interijera.
| Foto: NOVA TV
U međuvremenu se udala te je 2023. postala majka djevojčice Glorije.
| Foto: Hull City
Foto Facebook
Nakon pauze show se uz novog pobjednika Ivana Temšića vratio na ekrane 2021. godine.
| Foto: Nova Tv
Čim je sezona završila, Ivan se je postao chef u hotelu u blizini Trogira.
| Foto: NOVA TV
Kasnije je otvorio restorane eVala 1903 i eVala Rustica u Splitu.
| Foto: Luka Dubroja
A danas je chef zagrebačkog Noel Streeta, novog street-food projekta restorana Noel.
| Foto: PROMO
Foto PROMO
Maja Šabić pobijedila je u petoj sezoni showa.
| Foto: NOVA TV
Nakon showa napustila je posao u struci i posvetila se gastronomiji.
| Foto: NOVA TV
Želja joj je bila baviti se slastičarstvom, a taj je plan i ostvarila.
| Foto: NOVA TV
Danas u Puli izrađuje torte i druge slastice po narudžbi. Nakon pobjede okušala se i u street foodu te je na gastro festivalima vodila vlastiti food truck XOXO.
| Foto: Hull City
Foto NOVA TV
Luka Veić, pobjednik šeste sezone 'MasterChefa' i najmlađi pobjednik hrvatskog izdanja showa, ostao je u gastronomiji.
| Foto: NOVA TV
Danas radi kao chef na luksuznim jahtama, a s majkom vodi i obiteljski Lumari catering & events.
| Foto: NOVA TV
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Nakon Luke Veića, pobjednik sedme sezone 'MasterChefa' 2024. bio je Ante Vukadin.
| Foto: NOVA TV
U finalu je pobijedio Sanju Cukon, a zanimljivo je da je tijekom sezone već bio ispao iz natjecanja pa se vratio i na kraju osvojio titulu.
| Foto: NOVA TV
Nakon pobjede pridružio se restoranu Black Pepper na Hvaru, gdje je s kolegom Ivom Kežom osmislio jela inspirirana dalmatinskom i hvarskom kuhinjom, ali u modernijem izdanju.
| Foto: Instagram
Endrina Muqaj, pobjednica osme sezone 'MasterChefa', nakon showa napustila je korporativni posao i posvetila se gastronomiji.
| Foto: NOVATV
Danas radi kroz autorske večere, radionice i različite gastro projekte.
| Foto: NOVATV
Početkom rujna 2026. s Ivom Novosel na Pagu je osmislila večeru od četiri slijeda inspiriranu tradicionalnom paškom kuhinjom, a nekoliko dana poslije u Gospiću je vodila radionice održive gastronomije.
| Foto: NOVATV
Foto NOVATV
Foto NOVATV
Foto NOVATV