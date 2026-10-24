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POBJEDNIK SEDME SEZONE

FOTO Evo kako danas izgleda Mislav Šepić iz 'Života na vagi'

Kad je zakoračio u sedmu sezonu 'Života na vagi', Mislav Šepić iz Velike Gorice imao je 171 kilogram i želju da svoj život promijeni iz temelja. Godinama se borio s viškom kilograma, a ta borba nije bila samo fizička. Iza nje su stajale godine tuge, stresa i potiskivanja emocija
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FOTO Evo kako danas izgleda Mislav Šepić iz 'Života na vagi'
Mislav je u show ušao sa 171 kilogramom, a izašao 78,8 kilograma lakši. | Foto: RTL
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Mislav je u show ušao sa 171 kilogramom, a izašao 78,8 kilograma lakši. | Foto: RTL
Komentari 1

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