FOTO Evo kako je na koncertu 'Domu mom' u Areni Zagreb
U zagrebačkoj Areni večeras se održava veliki koncert 'Domu mom', koji se nakon dvije rasprodane godine ponovno vratio pred publiku. Riječ je o glazbeno-duhovnom projektu koji okuplja brojna poznata imena domaće glazbene scene. Na pozornici se redom izmjenjuju izvođači poput Mate Bulića, Miroslava Škore, Pere Galića, Tiha Orlića, Jacquesa Houdeka, Klape Cambi, Klape HRM Sveti Juraj, Zaprešić Boysa, Dražena Žanka, Šime Jovanovca, Gazda, Klape Cesarice i drugih.