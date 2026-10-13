FOTO Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida Bešlića

Halid Bešlić pokopan je 13. listopada 2025. godine na Gradskom groblju Bare u Sarajevu, šest dana nakon smrti. Tisuće ljudi tog su se dana okupile u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kako bi se posljednji put oprostile od legendarnog pjevača.
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Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
U jutarnjim satima održana je komemoracija u Narodnom pozorištu Sarajevo, nakon čega je u haremu Gazi Husrev-begove džamije klanjana dženaza.
| Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Potom je povorka s Halidovim tabutom krenula kroz središte Sarajeva, prolazeći Ferhadijom, Titovom i Alipašinom ulicom prema Gradskom groblju Bare, gdje je klanjana još jedna dženaza i obavljen ukop.
| Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Osam mjeseci poslije na istom je groblju pokopana i njegova supruga Sejda Bešlić, koja je preminula 1. lipnja 2026. u 75. godini.
| Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Posljednji ispraćaj održan je 4. lipnja, a Sejda je, nakon gotovo pola stoljeća zajedničkog života s Halidom, pokopana uz supruga na Barama.
| Foto: Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Samir Saletovic/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL
Foto Nidal Saljic/PIXSELL