Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PROŠLA JE GODINA

FOTO Evo kako se Sarajevo oprostilo od Halida Bešlića

Halid Bešlić pokopan je 13. listopada 2025. godine na Gradskom groblju Bare u Sarajevu, šest dana nakon smrti. Tisuće ljudi tog su se dana okupile u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kako bi se posljednji put oprostile od legendarnog pjevača.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Sarajevo: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića u Gazi Husrev-begovoj džamiji
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
1/99
Legendarni pjevač Halid Bešlić pokopan je na sarajevskom gradskom groblju Bare. Na vječni počinak otpratili su ga brojni prijatelji i kolege. Dženaza Halida Bešlića bila je posebno emotivna, lijes svog oca u grob je spustio njegov sin Dino. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026