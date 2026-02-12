Obavijesti

Galerija

Komentari 8
LJUBAVI PROSLAVLJENE SPORTAŠICE

FOTO Evo koga je sve Blanka Vlašić ljubila prije Rubena

Hrvatska atletičarka Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, piše portal Vjerujem.hr. Njihov brak već je dulje vrijeme pod povećalom javnosti, osobito nakon što je Ruben izjavio da njihov odnos funkcionira kao 'otvoreni brak', što je potaknulo brojna nagađanja o problemima u njihovoj vezi.
Split: Blanku Vlaši? na splitskoj rivi do?ekalo je deset tisu?a ljudi
Blanka Vlašić išla je u isti razred s Lukom Nižetićem, a već tada gajili su simpatije jedno prema drugome.'Nikad nismo službeno bili par. No obostrana simpatija zasigurno je postojala. A tu i tamo pao bi koji poljubac. Mislim da me s Lukom najviše vezao isti smisao za humor, znali smo se neprestano cerekati oko nekih stvari koje su samo nama bile smiješne', rekla je Blanka jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
1/18
Blanka Vlašić išla je u isti razred s Lukom Nižetićem, a već tada gajili su simpatije jedno prema drugome.'Nikad nismo službeno bili par. No obostrana simpatija zasigurno je postojala. A tu i tamo pao bi koji poljubac. Mislim da me s Lukom najviše vezao isti smisao za humor, znali smo se neprestano cerekati oko nekih stvari koje su samo nama bile smiješne', rekla je Blanka jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Komentari 8

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026