FOTO Evo koga je sve Blanka Vlašić ljubila prije Rubena

Hrvatska atletičarka Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, piše portal Vjerujem.hr. Njihov brak već je dulje vrijeme pod povećalom javnosti, osobito nakon što je Ruben izjavio da njihov odnos funkcionira kao 'otvoreni brak', što je potaknulo brojna nagađanja o problemima u njihovoj vezi.
Blanka Vlašić išla je u isti razred s Lukom Nižetićem, a već tada gajili su simpatije jedno prema drugome.'Nikad nismo službeno bili par. No obostrana simpatija zasigurno je postojala. A tu i tamo pao bi koji poljubac. Mislim da me s Lukom najviše vezao isti smisao za humor, znali smo se neprestano cerekati oko nekih stvari koje su samo nama bile smiješne', rekla je Blanka jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju.
Nakon osnovne škole, Blanka je upisala Srednju medicinsku školu, no ubrzo se morala sve više posvetiti sportu. Ozbiljni treninzi zahtijevali su često odsustvo s nastave, a ona se postupno udaljila od školskih kolega.
Jedna od Blankinih najpoznatijih veza bila je ona s Antoniom Ergotićem iz Vinkovaca.
Tijekom trogodišnje veze, od 2004. do 2007., često je isticala kolika joj je Antonio bio važna podrška.
No, veza je završilo iznenadno pa je Blanka sve objasnila novinarima na konferenciji za medije nakon Svjetskog prvenstva u Valenciji 2008. godine.
Željela bih vam reći da sam već mjesec i pol dana slobodna djevojka i više nisam u vezi. Smatrala sam da je ovo najbolji način da to objavim kako ne bi bilo špekulacija u medijima. Evo, čak sam i natuknice pripremila, rekla je Blanka tada okupljenima.
To je sve što ću o ovoj temi reći za medije, a kao što ste vidjeli, to nije utjecalo na moje skakanje, dodala je.
Antonio je bio uz Blanku na nekoliko javnih događanja, no unatoč potpori koju su pružali jedno drugome, veza je došla svome kraju.
Dvije godine nakon veze s Antoniom Ergotićem, Blanku su počeli povezivati s jednim od najboljih svjetskih rukometaša – Nikolom Karabatićem. Tada vodeće lice francuskog rukometa, započeo je romansu s hrvatskom atletičarkom koja je ubrzo postala tema brojnih naslova.
Njih dvoje su se prvi put susreli u Splitu, na ljeto 2009. godine. Blanka je tada boravila u svom rodnom gradu, a Karabatić sa svojom obitelji u obližnjim Poljicama. Njihova prisnost bila je očita na Europskom prvenstvu 2010. godine u Barceloni, gdje su ih kamere često hvatale zajedno. Prije natjecanja Blanka je vrijeme provodila na tribinama s Karabatićem, a nakon skokova i osvojene medalje, slala mu je poljupce s atletske staze.
Njihova veza trajala je pet mjeseci, a u prosincu iste godine oboje su potvrdili prekid. Blanka se našalila u jednoj emisiji kako je 'Nikola ponovno na tržištu', dok je Joško Vlašić komentirao: 'Ta je veza dugo mrtva, zapravo nikad nije ni zaživjela'.
Blanka je u svibnju 2022. iznenadila javnost kada je na Instagramu otkrila da se udala za Rubena i da zajedno čekaju dijete.
Šest mjeseci nakon vjenčanja, na Blankin 39. rođendan, Ruben i ona dobili su sina Monda.
Tijekom Europskog nogometnog prvenstva Ruben se javljao uživo iz hotelske sobe u televizijsku emisiju. Tad su na krevetu u pozadini gledatelji primijetili ženske noge. Sportski novinar ih je pokušao sakriti šalicom, ali bilo je prekasno pa je priča postala viralna na internetu i društvenim mrežama. Van Gucht kasnije je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao da su to bile Blankine noge.
On je šokirao mnoge kada je javno otkrio da su on i Blanka u otvorenom braku.
Ruben ne skriva kako često vrijeme provodi s drugim ženama, između ostalog sa spisateljicom Charlotte Van Looy te manekenkom Valentine Besard.
Sada su se, kako navodi portal Vjerujem.hr, Blanka i Ruben nakon tri i pol godine braka rastali.
