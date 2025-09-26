FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'

Pjevač Marko Perković Thompson kupio je novi stan u zagrebačkom Maksimiru. Zgrada se nalazi na mjestu gdje je 2016. bio planiran hotel, a ondje je lani, neposredno prije povratničkih koncerata, postao vlasnik stana od gotovo 89 kvadrata. No Maksimir nije jedina adresa na kojoj Thompson ima nekretninu. Godinama ulaže u stanove, poslovne prostore i zemljišta, a neke je tijekom godina i prodao. Donosimo pregled što se danas nalazi u njegovu vlasništvu, a čega se u međuvremenu 'riješio'.
Da bi kupio stan u zagrebačkom Maksimiru, pjevač je podigao kredit u iznosu od 215 tisuća eura, a dio novca dao je od ušteđevine.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Ugovorom je njemu i susjedima zabranjeno prenamijeniti stan, zatvarati lođe...
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Prema podacima iz zemljšnih knjiga, stan se sastoji od ulaza, hodnika, dvije kupaonice, dvije spavaće sobe te dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Također, stan ima dvije lođe i pripadajuće spremište u podrumu.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Thompson je nekoć imao stan u zagrebačkom naselju Vrhovec.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Danas taj stan više nije u njegovu vlasništvu, ali kvart se i dalje smatra jednim od najelitnijih u metropoli.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Thompson je 2009. godine kupio luksuzni penthouse u zagrebačkoj Radničkoj ulici, vrijedan gotovo tadašnjih 10 milijuna kuna.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Riječ je o dvoetažnom stanu s prostranim terasama i garažnim mjestima, u koji je tijekom godina dosta ulagao. Nekretninu je više puta oglašavao za prodaju, a konačno ju je 2018. godine i prodao.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
U Splitu ima stan u kvartu koji se proteže prema centru grada. Iako detalji poput kvadrature nisu poznati, stan i dalje stoji u njegovu vlasništvu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Na Žnjanu, u popularnom splitskom kvartu uz more, Thompson ima poslovni prostor od oko 88 četvornih metara, uz dva garažna mjesta.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
U istom dijelu Splita nalazi se obiteljska kuća u kojoj Thompson živi sa svojom obitelji.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Riječ je o objektu koji često privlači pažnju javnosti, posebno zbog spora oko bazena na susjednoj zgradi.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Također u Splitu, u kvartu nadomak Žnjana, Thompson ima stan od nešto više od 80 kvadrata. Stan se sastoji od tri sobe, dnevnog boravka, kuhinje i lođe.
| Foto: Google Maps
U rodnom mjestu Čavoglave posjeduje nekoliko parcela zemljišta. Prema dostupnim podacima, ondje zasad nema građevinskih zahvata ni dozvola.
| Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL