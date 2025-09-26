OD ZAGREBA DO ČAVOGLAVA FOTO Evo koje nekretnine ima Thompson, a kojih se 'riješio'

Pjevač Marko Perković Thompson kupio je novi stan u zagrebačkom Maksimiru. Zgrada se nalazi na mjestu gdje je 2016. bio planiran hotel, a ondje je lani, neposredno prije povratničkih koncerata, postao vlasnik stana od gotovo 89 kvadrata. No Maksimir nije jedina adresa na kojoj Thompson ima nekretninu. Godinama ulaže u stanove, poslovne prostore i zemljišta, a neke je tijekom godina i prodao. Donosimo pregled što se danas nalazi u njegovu vlasništvu, a čega se u međuvremenu 'riješio'.