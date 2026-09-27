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FOTO Evo koji glumci su odbili uloge u velikim hitovima i kolegama 'osigurali' karijere

Nakon što neki film postane svjetski hit, teško je zamisliti da su njegove glavne uloge ikada mogle pripasti nekome drugome. Glumci koji ih na kraju utjelove toliko se poistovjete sa svojim likovima da se čini kao da su upravo za njih i napisani. No iza kulisa Hollywooda priča često izgleda sasvim drukčije. U galeriji provjerite koji glumci su odbili uloge u velikim hitovima, a tko je profitirao od određene uloge.
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Legally Blonde 2001
Filmska povijest je prepuna intrigantnih "što bi bilo kad bi bilo" trenutaka. U nastavku donosimo priče o slavnim glumcima koji su odbili glumiti u velikim filmskim hitovima i tako, svjesno ili sasvim slučajno, otvorili vrata kolegama koji su upravo zahvaljujući tim likovima ostvarili neke od najpoznatijih uloga svojih karijera. | Foto: Profimedia
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Filmska povijest je prepuna intrigantnih "što bi bilo kad bi bilo" trenutaka. U nastavku donosimo priče o slavnim glumcima koji su odbili glumiti u velikim filmskim hitovima i tako, svjesno ili sasvim slučajno, otvorili vrata kolegama koji su upravo zahvaljujući tim likovima ostvarili neke od najpoznatijih uloga svojih karijera. | Foto: Profimedia
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