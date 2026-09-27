FOTO Evo koji glumci su odbili uloge u velikim hitovima i kolegama 'osigurali' karijere

Prije nego što su Heath Ledger i Jake Gyllenhaal postali Ennis Del Mar i Jack Twist u "Planini Brokeback", projekt je godinama prolazio kroz Hollywood, a uz njega su se povezivala neka od najvećih glumačkih imena. Redatelj Gus Van Sant, koji je jedno vrijeme trebao režirati film prije Anga Leeja, poslije je izjavio da je pokušavao zainteresirati Leonarda DiCaprija, Brada Pitta, Matta Damona i Ryana Phillippea, ali da su svi odbili projekt. Damon je godinama poslije objasnio da mu je film ponuđen u vrijeme kada je upravo snimio "Talentiranog gospodina Ripleyja" i vestern "Svi lijepi konji" pa nije želio odmah zatim glumiti u još jednom filmu koji bi, kako se našalio, spojio "gay film" i kauboje. S ulogama su se u različitim fazama povezivali i Joaquin Phoenix te Josh Hartnett. | Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS