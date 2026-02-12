Obavijesti

FOTO Evo s kojim se ženama povezuje Ruben Van Gucht

O napetostima u odnosu Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta govorilo se još otkako je on javno izjavio da njihov brak funkcionira kao 'otvoreni'. Prema pisanju portala Vjerujem.hr, par se rastao...
Naša sportašica Blanka Vlašić dobila je razvod od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, navodi portal Vjerujem.hr. O njihovim problemima u braku šuška se već neko vrijeme, otkako je Ruben izjavio kako su njih dvoje zapravo u 'otvorenom braku'. | Foto: Maja Prgomet (Blanka Vlašić/Facebook)/Instagram
