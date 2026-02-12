FOTO Evo s kojim se ženama povezuje Ruben Van Gucht

O napetostima u odnosu Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta govorilo se još otkako je on javno izjavio da njihov brak funkcionira kao 'otvoreni'. Prema pisanju portala Vjerujem.hr, par se rastao...
Naša sportašica Blanka Vlašić dobila je razvod od belgijskog novinara Rubena Van Guchta, navodi portal Vjerujem.hr. O njihovim problemima u braku šuška se već neko vrijeme, otkako je Ruben izjavio kako su njih dvoje zapravo u 'otvorenom braku'.
| Foto: Maja Prgomet (Blanka Vlašić/Facebook)/Instagram
Blanka se nedavno pojavila u javnosti, na predstavljanju splitskog maratona, a mnogi su tada primijetili kako ne nosi vjenčani prsten.
Podsjetimo, Ruben i Blanka Vlašić vjenčali su se 2022. godine, a iste godine dobili su i sina.
Od kada je Ruben izjavio da su u 'otvorenom' braku, njegov se privatni život redovito nalazi pod povećalom, uključujući i veze koje je sam potvrđivao ili koje su se pojavile u medijima.
Ruben je već više puta u javnosti viđen s poznatom manekenkom, a nedavno su skupa došli i na važan događaj.
Prije toga je objavom na Instagramu pokrenuo lavinu komentara i razljutio neke od pratitelja objavivši više fotografija sebe, a na posljednjoj u nizu na krevetu hotelske sobe sjedi manekenka Valentine Besard.
Besard je pobjednica izbora ljepote Miss Grace Benelux 2022, a Ruben na Instagramu dijeli zajeničke fotke. Dozu misterija donio je opis uz odjavljenu fotografiju, napisavši 'EST. 2024.', zbog čega su mnogi zaključili da je riječ o nečemu više od pukog prijateljstva.
Osim s poznatom manekenkom, Ruben se povezuje i s belgijskom spisateljicom Charlotte van Looy, koja je prije izjavila da su ona i Ruben zajedno već šest godina te da dijele dom.
Ranije se Charlotte hvalila fotografijama s njihovih zajedničkih putovanja. Ipak, službene informacije o statusu njihove veze nisu poznate, a sva nagađanja su bez potvrde.
Belgijska spisateljica često je objavljivala zajedničke fotografije s Rubenom, a ispod jedne takve fotografije pratitelj ju je upitao: 'Znaš li da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?'.
