FOTO Evo tko je ljepotica koja je čitala bodove iz Osijeka na Dori

Pobjednice Dore su skupina Lelek, a njihova pjesma 'Andromeda' dobila je najviše bodova i od publike i od žirija. Četiri domaća žirija bila su u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku...
A iz Osijeka se i ove godine javila Sanja Azenić.
I prošle se godine javila te odmah osvojila gledatelje ispred malih ekrana.
Sanji je ovo već četvrta godina za redom da prezentira bodove na Dori, a 2025. je rekla kako ju je ovolika pažnje iznenadila, ali da joj godi.
''Lijepo je čuti toliko komplimenata, pogotovo od ljudi koji me ne poznaju. Kada se baviš bilo kakvim oblikom javnog posla, važno je biti prepoznat i uvažen. Ja se dugo bavim glazbom i dugo sam radila u medijima, ali kada to prijeđe neke lokalne okvire, stvarno je osjećaj prekrasan i hvala svima koji su udijelili lijep komentar. Također, lijep je osjećaj kada se rad i trud prepoznaju'', rekla je Sanja u intervjuu za Net.hr prošle godine
Sanja je otkrila i tajnu svoje vitke linije, a kaže kako puno toga duguje genetici i svojim roditeljima.
''Tajnu dobrog izgleda mogu zahvaliti prvenstveno svojim roditeljima. Moja pokojna mama bila je prekrasna žena i uvijek je imala vitku liniju, tata se oduvijek bavi fitnesom i izgleda mlađe nego što jest, pa mi čak i znaju promašiti godine. Ja se bavim fitnesom, ponekad manje, ponekad više, ovisno o tome koliko imam obaveza'', otkrila je.
Sanja kaže kako podržava estetske korekcije ako je to u granicama normalnog i ljude čini sretnima. Kaže kako osobno ne ide na nikakve tretmane, a od ''korekcija'' je nosila aparatić za zube te je išla na lasersko skidanje dioptrije.
Sanja se bavi pjevanjem i nastupa s Bonus bendom
Sanju Azenić mnogi pamte i kao zavodljivu doktoricu iz spotova Opće Opasnosti 'Gubim tlo pod nogama' i 'Kriva si'.
U posljednjih nekoliko godina Sanja je izdala i nekoliko svojih pjesama, a ovih je dana pratiteljima na Instagramu otkrila kako ''u ladici ima hit'' i pitala ih je li stiglo vrijeme da objavi novu pjesmu.
