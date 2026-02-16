Obavijesti

SVI JE PAMTE OD PROŠLE GODINE

FOTO Evo tko je ljepotica koja je čitala bodove iz Osijeka na Dori

Pobjednice Dore su skupina Lelek, a njihova pjesma 'Andromeda' dobila je najviše bodova i od publike i od žirija. Četiri domaća žirija bila su u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku...
A iz Osijeka se i ove godine javila Sanja Azenić.  | Foto: screenshot/HRT
