BROJNA POZNATA LICA

FOTO Evo tko je od poznatih uživao na Chanelovoj reviji na Tjednu mode u Parizu

Na Pariškom tjednu visoke mode u srijedu je modna kuća Chanel predstavila svoju novu kolekciju Haute Couture za sezonu proljeće/ljeto 2026., dizajniranu pod vodstvom kreativnog direktora Matthieua Blazyja. Na reviji su viđene i brojne poznate osobe, uključujući američkog repera ASAP Rockyja, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Dua Lipe...
Guests at Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 show in Paris
Nicole Kidman | Foto: Abdul Saboor
1/63
Nicole Kidman | Foto: Abdul Saboor
