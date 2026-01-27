FOTO Evo tko je od poznatih uživao na Chanelovoj reviji na Tjednu mode u Parizu

Na Pariškom tjednu visoke mode u srijedu je modna kuća Chanel predstavila svoju novu kolekciju Haute Couture za sezonu proljeće/ljeto 2026., dizajniranu pod vodstvom kreativnog direktora Matthieua Blazyja. Na reviji su viđene i brojne poznate osobe, uključujući američkog repera ASAP Rockyja, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Dua Lipe...
Nicole Kidman
| Foto: Abdul Saboor
Nicole Kidman |
Foto: Abdul Saboor
Nicole Kidman
| Foto: Abdul Saboor
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Audrey Diwan
| Foto: Gonzalo Fuentes
Tilda Swinton
| Foto: Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Malick Bodian
| Foto: Gonzalo Fuentes
Anna Wintour
| Foto: Abdul Saboor
Ramata-Toulaye Sy
| Foto: Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Penelope Cruz
| Foto: Abdul Saboor
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Abdul Saboor
Claire Foy
| Foto: Gonzalo Fuentes
Ana Girardot
| Foto: Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Ines de La Fressange
| Foto: Gonzalo Fuentes
Hannah O'Neill
| Foto: Gonzalo Fuentes
Elsa Zylberstein
| Foto: Gonzalo Fuentes
Xavier Dolan
| Foto: Gonzalo Fuentes
Arthur Jafa
| Foto: Gonzalo Fuentes
Guillaume Diop
| Foto: Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Dua Lipa
| Foto: Abdul Saboor
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Kim Go-eun
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Anna Mouglalis
| Foto: Abdul Saboor
Abd al Malik
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Michel Gondry
| Foto: Abdul Saboor
Tuba Buyukustun
| Foto: Abdul Saboor
Margaret Qualley
| Foto: Abdul Saboor
Vanessa Parad
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Bruna Marquezine
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
ASAP Rocky
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Paloma Elsesse
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor