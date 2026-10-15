FOTO Fanovi se još opraštaju od Bareta: Ovako sada izgleda ulaz u njegovu zgradu, ima i ukras...

TUKLE SE, ČUPALE...

FOTO 19 godina drama, prevara, razvoda i suza: Kardashianke su pred kamerama pokazale sve

Na današnji dan, 14. listopada 2007. godine, na američkoj televiziji E! premijerno je prikazana prva epizoda reality showa "Keeping Up with the Kardashians". Malo tko tada je mogao pretpostaviti da će priča o jednoj bogatoj kalifornijskoj obitelji prerasti u globalni fenomen koji će iz temelja promijeniti svijet zabave, društvenih mreža i celebrity kulture. Devetnaest godina poslije prezime Kardashian sinonim je za luksuz, milijune dolara, skandale i život pod neprestanim povećalom javnosti.