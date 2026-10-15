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TUGA U SOPOTU

FOTO Fanovi se još opraštaju od Bareta: Ovako sada izgleda ulaz u njegovu zgradu, ima i ukras...

Ulaz u zgradu u kojoj je u Zagrebu živio Goran Bare, ukrašen je ružmarinom, a iznad ulaza postavljena je zaštita za svijeće
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FOTO Fanovi se još opraštaju od Bareta: Ovako sada izgleda ulaz u njegovu zgradu, ima i ukras...
Goran Bare preminuo je prošlog petka u 62. godini. Fanovi su odmah počeli paliti svijeće ispred njegovog ulaza, koje još uvijek tamo stoje | Foto: Čitatelj 24sata
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Goran Bare preminuo je prošlog petka u 62. godini. Fanovi su odmah počeli paliti svijeće ispred njegovog ulaza, koje još uvijek tamo stoje | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 11

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