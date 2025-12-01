FOTO Fetiš ili...? Poznate dame vole remenje: Pogledajte kako ih nose i kojoj najbolje pristaju

Ivana Knoll, Severina, Maja Šuput, Jelena Karleuša, Bianca Censori...sve su se dame u nekom trenutku svoje karijere uvukle u uski remen i time privukle pažnju svojih obožavatelja. Doduše, neke nosu na sebi imale ništa osim remena...
Supruga kontroverznog repera Kanye Westa, Bianca Censori, poznata je po svojim golišavim modnim odabirima.
Supruga kontroverznog repera Kanye Westa, Bianca Censori, poznata je po svojim golišavim modnim odabirima. |
Supruga kontroverznog repera Kanye Westa, Bianca Censori, poznata je po svojim golišavim modnim odabirima.
Njoj na tragu često je i Jelena Karleuša kojoj nije problem na sebe staviti samo lance i remen.
Na svojim kncertima publiku često iznenadi odjevnim kombinacijama.
I naša Severina nedavno je za svoje koncerte u Areni Zagreb odabrala veliki remen kao poseban modni detalj.
Na njemu je čak pisalo i njeno ime.
Maja Šuput jednom je u Supertalentu izgledala kao moderna kaubojka, a korzet pun remena privukao je pažnju.
Ivana Knoll svoje je bujne grudi pokušala obuzdati remenjem, a sami prosudite je li joj to pošlo za rukom.
I u sportu za novu pjesmu City lights' utegla se u remen, a nešto joj je i izvirilo u videu.
