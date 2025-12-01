Obavijesti

ZAPOJASALE SE

FOTO Fetiš ili...? Poznate dame vole remenje: Pogledajte kako ih nose i kojoj najbolje pristaju

Ivana Knoll, Severina, Maja Šuput, Jelena Karleuša, Bianca Censori...sve su se dame u nekom trenutku svoje karijere uvukle u uski remen i time privukle pažnju svojih obožavatelja. Doduše, neke nosu na sebi imale ništa osim remena...
Supruga kontroverznog repera Kanye Westa, Bianca Censori, poznata je po svojim golišavim modnim odabirima. | Foto: Instagram
