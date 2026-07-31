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OBITELJSKI ODMOR

FOTO Georgina na ljetovanju izbacila bujne grudi, ali su svi gledali u ogromni dijamant

Georgina Rodriguez objavila je nove fotografije s obiteljskog ljetovanja i pobrinula se da se na njima vidi ogromni dijamantni prsten, kakav ima i Cristiano Ronaldo. Nagađa se da bi se par mogao vjenčati ovog vikenda
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FOTO Georgina na ljetovanju izbacila bujne grudi, ali su svi gledali u ogromni dijamant
Manekenka je objavila nove fotografije s obiteljskog odmora | Foto: Instagram
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Manekenka je objavila nove fotografije s obiteljskog odmora | Foto: Instagram
Komentari 7

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