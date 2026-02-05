Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ALI LARTER

FOTO Glumica o kojoj svi pričaju na sceni je više od dvadeset godina, evo gdje ste ju gledali

Druga sezona serije "Landman" oduševila je mnoge, a u centru pažnje našla se glumica Ali Larter (49). Glumica je na sceni već dugi niz godina, a prije nekoliko dana priznala je i kako joj nije ugodno bilo snimati scene u bikiniju. Pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Los Angeles Emmy FYC official red carpet for ''Landman'' at the Saban Media Center in North Hollywood
Ali Larter karijeru je započela kao manekenka kada joj je bilo samo 13 godina. Zahvaljujući poslu obišla je čitav svijet, no onda je odlučila modeling ostaviti po strani i posvetiti se glumi. | Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
1/22
Ali Larter karijeru je započela kao manekenka kada joj je bilo samo 13 godina. Zahvaljujući poslu obišla je čitav svijet, no onda je odlučila modeling ostaviti po strani i posvetiti se glumi. | Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026