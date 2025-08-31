FOTO Glumica Petra Dugandžić iznenadila novom frizurom: 'Uvijek lijepa' pišu joj pratitelji

Naša glumica Petra Dugandžić Noble pohvalila se na društvenim mrežama novom frizurom, koja se, ako je suditi po komentarima, svidjela njenim pratiteljima.

Naime, Petra je nakovrčala svoju dugu plavu kosu te je uhvatila u visoki rep, a objavljenim fotografijama još je jednom pokazala kako joj sve dobro stoji.

Uskoro su počele pristizati pohvale na račun novog looka.

- Kovrče ti stoje top - jedan je od komentara.

- Uvijek lijepa - napisala je druga pratiteljica.

Foto: Instagram/Screenshoot

Podsjetimo, glumica Petra Dugandžić (49) našla se u centru pažnje javnosti nakon što se prošle godine u tajnosti udala za 26 godina mlađeg nigerijskog nogometaša Maka Noblea. Na svom Instagram profilu promijenila je i naziv svog imena u '5ranoble', a otkrila je i da je svom prezimenu dodala i suprugovo.