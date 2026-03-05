Obavijesti

PRKOSE VREMENU

FOTO Godine su im samo broj! Ove dame žare i pale i nakon 50

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Da su godine samo broj najbolje dokazuju slavne dame kojima pola stoljeća iskustva i života nije ugasilo strast i ljepotu

Brojne poznate dame svojim figurama u šestom desetljeću života mame uzdahe i golicaju maštu pratitelja diljem svijeta. Većina njih pazi na režim prehrane i treninga te ih s razlogom zovu najljepšim ženama svijeta. Kubanska ljepotica Eva Mendes jučer je na zaprepaštenje javnosti proslavila 52. rođendan.

- Ma nije moguće, izgleda kao da ima 20 manje - bio je jedan od brojnih komentara na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Jennifer Lopez će u srpnju ove godine proslaviti 57. rođendan, a svakom novom objavom na Instagramu također pokrene lavinu komentara na račun izgleda.

Foto: Instagram

Halle Berry često golica maštu pratiteljima na Instagramu, a slavna glumica ove godine će proslaviti 60. rođendan. Lijepa glumica ne skriva da naporno trenira i pazi na prehranu, a nije joj se teško skinuti skoro do kraja.

Foto: Instagram

Salma Hayek u rujnu ove godine će proslaviti okrugli, 60. rođendan, a izgleda bolje nego ikad. Na društvenim mrežama ponosno pokazuje bujnu figuru. Nevjerojatan stas održava redovitim vježbanjem te pomno brine o svojem zdravlju.

Foto: Instagram

Među domaćim damama izuzetan izgled njeguju i operna pjevačica i glazbenica Sandra Bagarić (51) te Nina Badrić (53).

- Ja sam prošle godine počela primjećivati neke bubrežnjake, inače sam tip pješčanog sata. Znam se zezati da sam nekad bila violina, pa sam sad viola, pa ima i violončelo, a ima, bome, i kontrabas. Pa kad budem i kontrabas koji dobro kuha i ima hrpu unučadi, ja ću opet biti sretna i vesela - izjavila je Bagarić.

Foto: Instagram

Nina Badrić je pratitelje nebrojeno puta oduševila postavivši fotografije na kojima je bez trunke šminke na licu. To je učinila i jučer te opet dokazala da izgleda sjajno. 

Zagreb: Nina Badrić prošetala gradom
Zagreb: Nina Badrić prošetala gradom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

