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ZANOSNA MEĐU MJEHURIĆIMA

FOTO Gola Jennifer Lopez u kadi

Rođendansko putovanje sa sestrom uvijek je dobra ideja!, poručila je Jennifer Lopez (56) iz Pariza. Sa sestrom Lyndom ondje je spojila dvije proslave, a dio njihova druženja podijelila je s pratiteljima.
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FOTO Gola Jennifer Lopez u kadi
J.Lo se potpuno gola opuštala u kadi, dok je odjevena Lynda sjedila uz nju. Sestre su se smijale, jele slastice i uživale u večeri. | Foto: Instagram
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J.Lo se potpuno gola opuštala u kadi, dok je odjevena Lynda sjedila uz nju. Sestre su se smijale, jele slastice i uživale u večeri. | Foto: Instagram
Komentari 1

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