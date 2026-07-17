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POHVALIO SE

FOTO Gospodin još Savršeniji: Šime Elez se isklesao u mjesec dana, pokazao je trbušnjake...

Gospodin Savršeni pokazao je isklesane trbušne mišiće koje je uspio dobiti u samo 30-ak dana, ali uz puno reda, rada i discipline. Iz opuštenog ljetnog izdanja, Šime Elez se brzinski transformirao u Apolona
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FOTO Gospodin još Savršeniji: Šime Elez se isklesao u mjesec dana, pokazao je trbušnjake...
Treninzima i kvalitetnom prehranom Šime je u samo 30-ak dana transformirao tijelo | Foto: Instagram
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Treninzima i kvalitetnom prehranom Šime je u samo 30-ak dana transformirao tijelo | Foto: Instagram
Komentari 7

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