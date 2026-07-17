FOTO Gospodin još Savršeniji: Šime Elez se isklesao u mjesec dana, pokazao je trbušnjake...

Gospodin Savršeni pokazao je isklesane trbušne mišiće koje je uspio dobiti u samo 30-ak dana, ali uz puno reda, rada i discipline. Iz opuštenog ljetnog izdanja, Šime Elez se brzinski transformirao u Apolona
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Treninzima i kvalitetnom prehranom Šime je u samo 30-ak dana transformirao tijelo
| Foto: Instagram
Treninzima i kvalitetnom prehranom Šime je u samo 30-ak dana transformirao tijelo |
Foto: Instagram
Treninzima i kvalitetnom prehranom Šime je u samo 30-ak dana transformirao tijelo
| Foto: Instagram
Od opuštenog ljetnog izdanja, trbušnjake je isklesao do savršenosti
| Foto: Instagram
Nedavno je pratiteljice oduševio fotografijama u kupaćem
| Foto: Instagram
- Kunjalica na suncu - napisao je uz fotografije na kojima leži ispružen na plutajućoj platformi usred mora, kao da je zaboravio na sve obveze.
| Foto: Instagram
Vidi se da je posljednjih tjedana ozbiljno zagrizao s treninzima.
| Foto: Instagram
Tek nedavno pokazao je da se vratio redovitom vježbanju, a ljetni kadrovi otkrivaju da se trud već itekako isplatio.
| Foto: Instagram
'Pravi galeb', 'Zgodan', 'Lipi moj', hvale ga pratiteljice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Maja Šuput je kraljem svibnja potvrdila da su prekinuli romansu.
| Foto: Instagram
- Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti - rekla je pjevačica kroz smijeh za Dnevnik.hr.
| Foto: PROMO
Maja i Šime upoznali su se prošle godine na Story Hall of Fameu, nekoliko dana nakon što je on u jednom TV intervjuu između nje i Franke Batelić - izabrao Franku!
| Foto: PROMO
Maja se tad požalila da je ona gledala 'Gospodina savršenog' pa je razočarana što nije nju izabrao.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram