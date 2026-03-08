FOTO Grubnić mami Branki čestitao Dan žena: 'Sve što jesam, dugujem tebi. Hvala ti'

Hvala ti na životu. Na ovom prekrasnom životu koji si mi dala i na svakoj žrtvi koju si podnijela da bih ja danas bio osoba kakva jesam, poručio je Marko Grubnić u fotografiji s majkom koju je objavio na Instagramu
Sve što jesam danas, dugujem tebi. Tvojim riječima, tvojoj snazi, tvojoj neopisivoj ljubavi i tvom srcu koje je uvijek kucalo samo za mene, dodao je Grubnić.
| Foto: Instagram/Marko Grubnić
Marko redovito objavljuje uređene fotografije s majkom.
Ti si najvoljenija i najvažnija žena u mom životu, i dok god dišem, to će zauvijek tako biti, poručio joj je danas.
