FOTO Heather Locklear prošla je put od seks-bombe do problema sa zakonom, ovako se mijenjala

Heather Locklear jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica američke pop-kulture osamdesetih i devedesetih godina. Danas slavi 65. rođendan, a tijekom višedesetljetne karijere prošla je put od televizijskih reklama do uloga u nekima od najpopularnijih američkih serija svoga vremena. Njezin privatni život gotovo je jednako dugo privlačio pozornost javnosti. U galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
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Heather Locklear rođena je u Los Angelesu 25. rujna 1961. godine, a odrasla je u Thousand Oaksu u Kaliforniji. Njezin otac radio je na UCLA-u, sveučilištu koje je kasnije i sama pohađala. Na UCLA se upisala 1979. godine s namjerom da studira psihologiju, no njezini su se životni planovi ubrzo promijenili. Povremeni angažmani kao model prerasli su u snimanje televizijskih reklama, među ostalim za Pepsi i Polaroid, pa je nakon otprilike godinu dana napustila studij kako bi se potpuno posvetila glumi.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Heather Locklear rođena je u Los Angelesu 25. rujna 1961. godine, a odrasla je u Thousand Oaksu u Kaliforniji. Njezin otac radio je na UCLA-u, sveučilištu koje je kasnije i sama pohađala. Na UCLA se upisala 1979. godine s namjerom da studira psihologiju, no njezini su se životni planovi ubrzo promijenili. Povremeni angažmani kao model prerasli su u snimanje televizijskih reklama, među ostalim za Pepsi i Polaroid, pa je nakon otprilike godinu dana napustila studij kako bi se potpuno posvetila glumi.
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Foto: pixsell/ilsutracija
Heather Locklear rođena je u Los Angelesu 25. rujna 1961. godine, a odrasla je u Thousand Oaksu u Kaliforniji. Njezin otac radio je na UCLA-u, sveučilištu koje je kasnije i sama pohađala. Na UCLA se upisala 1979. godine s namjerom da studira psihologiju, no njezini su se životni planovi ubrzo promijenili. Povremeni angažmani kao model prerasli su u snimanje televizijskih reklama, među ostalim za Pepsi i Polaroid, pa je nakon otprilike godinu dana napustila studij kako bi se potpuno posvetila glumi.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Pred kamerama se počela pojavljivati još kao vrlo mlada. Početkom osamdesetih stigla je prilika koja će je pretvoriti u televizijsku zvijezdu. Prve televizijske nastupe ostvarila je u serijama poput "CHiPs", a velika prekretnica stigla je 1981. kada je dobila ulogu Sammy Jo u "Dinastiji". Popularna večernja sapunica producenta Aarona Spellinga otvorila joj je vrata američke televizijske industrije i započela njihovu dugogodišnju profesionalnu suradnju.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Uloga Sammy Jo Carrington u "Dinastiji" bila je prvi veliki televizijski uspjeh Heather Locklear. Serija ju je početkom osamdesetih predstavila milijunima gledatelja i učinila jednim od prepoznatljivih lica američke televizije. Nakon što je privremeno napustila "Dinastiju", Spelling joj je ponudio ulogu policajke Stacy Sheridan u seriji "T.J. Hooker". Ubrzo se vratila i u "Dinastiju", pa je određeno vrijeme istodobno redovito nastupala u dvije uspješne televizijske serije.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Televizijski uspjeh pokušala je proširiti i na veliko platno, pa se pojavila u filmovima "Firestarter" iz 1984. i "The Return of Swamp Thing" iz 1989. godine. Film će ipak tijekom njezine karijere uglavnom ostati u drugom planu u odnosu na televiziju, na kojoj je ostvarila svoje najpoznatije uloge.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Početkom devedesetih Locklear se ponovno povezala s Aaronom Spellingom, ovoga puta zahvaljujući seriji "Melrose Place". Godine 1993. pojavila se kao Amanda Woodward, ambiciozna i manipulativna direktorica oglašavanja, a upravo je taj lik postao jedna od uloga po kojima je publika i danas najbolje pamti.
| Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
Nakon "Melrose Placea" pokazala je da se može uspješno snaći i u komediji, pridruživši se 1999. seriji "Spin City" u ulozi Caitlin Moore. Ondje je glumila uz Michaela J. Foxa, a poslije i Charlieja Sheena te je za svoj rad u seriji dobila dvije nominacije za Zlatni globus.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Privatni život glumice desetljećima je punio stranice američkih časopisa. Od 1986. do 1993. bila je u braku s bubnjarom grupe Mötley Crüe Tommyjem Leejem, a nakon njihova razvoda udala se za gitarista Bon Jovija Richieja Samboru.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Njihova kći Ava Elizabeth Sambora rođena je 1997., dok je brak njezinih roditelja službeno okončan 2007. godine. Locklear je poslije započela vezu s kolegom iz "Melrose Placea" Jackom Wagnerom, s kojim se 2011. zaručila, ali zaruke su raskinute iste godine.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Karijeru i privatni život Heather Locklear obilježila su i ozbiljna osobna te pravna iskušenja. U rujnu 2008. uhićena je zbog sumnje na vožnju pod utjecajem lijekova, a sljedećih godina njezini problemi su ponovno punili medijske stupce.
| Foto: VENTURA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Posebno turbulentna bila je 2018. godina, kada je nekoliko puta intervenirala policija i kada je glumica bila hospitalizirana nakon jednog od incidenata. Godine 2019. izjasnila se da ne osporava osam prekršajnih optužbi povezanih s događajima iz prethodne godine te joj je određena uvjetna kazna i boravak u programu liječenja.
| Foto: Â© Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Locklear je kasnije obnovila vezu s Chrisom Heisserom, nekadašnjim motociklistom kojeg je poznavala još iz srednjoškolskih dana. Zaručili su se 2020., ali je u svibnju 2025. potvrđeno da su nakon petogodišnjih zaruka prekinuli.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Novi zaokret u njezinu ljubavnom životu dogodio se krajem prošle i početkom ove godine. U je travnju predstavnik glumca Lorenza Lamasa potvrdio da se Lamas i Locklear viđaju, nakon što su se pojavile njihove zajedničke fotografije sa Silvestrova u Las Vegasu.
| Foto: Â© Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Foto (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM
Foto PROFIMEDIA/REUTERS
Foto RMBI
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
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Foto Instagram