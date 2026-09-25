FOTO Heather Locklear prošla je put od seks-bombe do problema sa zakonom, ovako se mijenjala

Heather Locklear rođena je u Los Angelesu 25. rujna 1961. godine, a odrasla je u Thousand Oaksu u Kaliforniji. Njezin otac radio je na UCLA-u, sveučilištu koje je kasnije i sama pohađala. Na UCLA se upisala 1979. godine s namjerom da studira psihologiju, no njezini su se životni planovi ubrzo promijenili. Povremeni angažmani kao model prerasli su u snimanje televizijskih reklama, među ostalim za Pepsi i Polaroid, pa je nakon otprilike godinu dana napustila studij kako bi se potpuno posvetila glumi. | Foto: pixsell/ilsutracija