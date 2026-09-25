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POSRNULA GLUMICA

FOTO Heather Locklear prošla je put od seks-bombe do problema sa zakonom, ovako se mijenjala

Heather Locklear jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica američke pop-kulture osamdesetih i devedesetih godina. Danas slavi 65. rođendan, a tijekom višedesetljetne karijere prošla je put od televizijskih reklama do uloga u nekima od najpopularnijih američkih serija svoga vremena. Njezin privatni život gotovo je jednako dugo privlačio pozornost javnosti. U galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
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Pixsell
Heather Locklear rođena je u Los Angelesu 25. rujna 1961. godine, a odrasla je u Thousand Oaksu u Kaliforniji. Njezin otac radio je na UCLA-u, sveučilištu koje je kasnije i sama pohađala. Na UCLA se upisala 1979. godine s namjerom da studira psihologiju, no njezini su se životni planovi ubrzo promijenili. Povremeni angažmani kao model prerasli su u snimanje televizijskih reklama, među ostalim za Pepsi i Polaroid, pa je nakon otprilike godinu dana napustila studij kako bi se potpuno posvetila glumi. | Foto: pixsell/ilsutracija
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Heather Locklear rođena je u Los Angelesu 25. rujna 1961. godine, a odrasla je u Thousand Oaksu u Kaliforniji. Njezin otac radio je na UCLA-u, sveučilištu koje je kasnije i sama pohađala. Na UCLA se upisala 1979. godine s namjerom da studira psihologiju, no njezini su se životni planovi ubrzo promijenili. Povremeni angažmani kao model prerasli su u snimanje televizijskih reklama, među ostalim za Pepsi i Polaroid, pa je nakon otprilike godinu dana napustila studij kako bi se potpuno posvetila glumi. | Foto: pixsell/ilsutracija
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