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ZA DOBRO JUTRO

FOTO Heidi Klum pokazala kako pravi doručak, no svi su gledali u njenu otkopčanu pidžamu

Piše 24sata,
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FOTO Heidi Klum pokazala kako pravi doručak, no svi su gledali u njenu otkopčanu pidžamu
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Stereotip kaže da se manekenke ne viđaju prije podneva, no stereotipi ne vrijede za Heidi Klum, koja je pokazala kako priprema zdrav obrok

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Njemačka manekenka Heidi Klum objavila je video na Instagramu kako priprema zdrav obrok već u 6:47 sati ujutro. Za štednjakom je zaplesala u ljetnoj pidžami na srca. No ono što je privuklo najviše pažnje definitivno nije Heidin doručak, već otkopčani gornji dio pidžame koji je otkrio da Heidi na sebi nema grudnjak.

Foto: Instagram/Heidi Klum

Nakon doručka krenula je u nove rade pobjede. Za tjedan dana, naime, počinje nova, 22. sezona emisije Project Runway u kojem je Heidi i voditeljica i članica žirija. 

Heidi Klum već godinama uživa u braku s njemačkim glazbenikom Tomom Kaulitzom, gitaristom benda Tokio Hotel. Par je zajedno od 2018., a vjenčali su se godinu kasnije. Klum supruga često opisuje kao svoju sigurnu luku.

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