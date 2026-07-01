Stereotip kaže da se manekenke ne viđaju prije podneva, no stereotipi ne vrijede za Heidi Klum, koja je pokazala kako priprema zdrav obrok
FOTO Heidi Klum pokazala kako pravi doručak, no svi su gledali u njenu otkopčanu pidžamu
Njemačka manekenka Heidi Klum objavila je video na Instagramu kako priprema zdrav obrok već u 6:47 sati ujutro. Za štednjakom je zaplesala u ljetnoj pidžami na srca. No ono što je privuklo najviše pažnje definitivno nije Heidin doručak, već otkopčani gornji dio pidžame koji je otkrio da Heidi na sebi nema grudnjak.
Nakon doručka krenula je u nove rade pobjede. Za tjedan dana, naime, počinje nova, 22. sezona emisije Project Runway u kojem je Heidi i voditeljica i članica žirija.
Heidi Klum već godinama uživa u braku s njemačkim glazbenikom Tomom Kaulitzom, gitaristom benda Tokio Hotel. Par je zajedno od 2018., a vjenčali su se godinu kasnije. Klum supruga često opisuje kao svoju sigurnu luku.
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