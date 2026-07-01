FOTO Heidi Klum pokazala kako pravi doručak, no svi su gledali u njenu otkopčanu pidžamu

Njemačka manekenka Heidi Klum objavila je video na Instagramu kako priprema zdrav obrok već u 6:47 sati ujutro. Za štednjakom je zaplesala u ljetnoj pidžami na srca. No ono što je privuklo najviše pažnje definitivno nije Heidin doručak, već otkopčani gornji dio pidžame koji je otkrio da Heidi na sebi nema grudnjak.

Foto: Instagram/Heidi Klum

Nakon doručka krenula je u nove rade pobjede. Za tjedan dana, naime, počinje nova, 22. sezona emisije Project Runway u kojem je Heidi i voditeljica i članica žirija.

Heidi Klum već godinama uživa u braku s njemačkim glazbenikom Tomom Kaulitzom, gitaristom benda Tokio Hotel. Par je zajedno od 2018., a vjenčali su se godinu kasnije. Klum supruga često opisuje kao svoju sigurnu luku.