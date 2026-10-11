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UH, KAKAV TJEDAN!

FOTO Heidi u toplesu, Nives je pokazala tangice, a Alessandra Ambrosio izronila golih grudi!

Poznate ljepotice ovog tjedna nisu se sramile pokazati svoje atribute. Elizabeth Hurley ponovno je raspametila obožavatelje svojom figurom, Heidi Klum sunčala se u toplesu i tangicama, a Nives Celzijus istaknula je svoju bujnu guzu. Alessandra Ambrosio pozirala je gotovo potpuno gola, Laura Gnjatović prošetala Dubrovnikom u prozirnoj čipki, a Claudia Rivier uvukla u izazovan kostim mace koji je sama sašila
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FOTO Heidi u toplesu, Nives je pokazala tangice, a Alessandra Ambrosio izronila golih grudi!
Najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica, Ivana Knoll, pokazala je pratiteljima na društvenim mrežama kako se zabavljala na popularnoj Ibizi. Jedan od outfita bio joj je crni top koji je na njenim bujnim grudima prekrio tek bradavice. | Foto: Instagram
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Najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica, Ivana Knoll, pokazala je pratiteljima na društvenim mrežama kako se zabavljala na popularnoj Ibizi. Jedan od outfita bio joj je crni top koji je na njenim bujnim grudima prekrio tek bradavice. | Foto: Instagram
Komentari 1

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