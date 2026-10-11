FOTO Heidi u toplesu, Nives je pokazala tangice, a Alessandra Ambrosio izronila golih grudi!

Poznate ljepotice ovog tjedna nisu se sramile pokazati svoje atribute. Elizabeth Hurley ponovno je raspametila obožavatelje svojom figurom, Heidi Klum sunčala se u toplesu i tangicama, a Nives Celzijus istaknula je svoju bujnu guzu. Alessandra Ambrosio pozirala je gotovo potpuno gola, Laura Gnjatović prošetala Dubrovnikom u prozirnoj čipki, a Claudia Rivier uvukla u izazovan kostim mace koji je sama sašila
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Najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica, Ivana Knoll, pokazala je pratiteljima na društvenim mrežama kako se zabavljala na popularnoj Ibizi. Jedan od outfita bio joj je crni top koji je na njenim bujnim grudima prekrio tek bradavice.
| Foto: Instagram
Najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica, Ivana Knoll, pokazala je pratiteljima na društvenim mrežama kako se zabavljala na popularnoj Ibizi. Jedan od outfita bio joj je crni top koji je na njenim bujnim grudima prekrio tek bradavice. |
Foto: Instagram
Najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica, Ivana Knoll, pokazala je pratiteljima na društvenim mrežama kako se zabavljala na popularnoj Ibizi. Jedan od outfita bio joj je crni top koji je na njenim bujnim grudima prekrio tek bradavice.
| Foto: Instagram
Drugi outfit u kojem je Knoll partijala bio je samo grudnjak! A da ipak ne bude previše razgolićena, odlučila je navući duge rukave na ruke.
| Foto: Instagram
Ivana Knoll u nedavnom videu koji je objavila na Instagramu trese bokovima i grudima u ritmu glazbe. Guzu je prekrila plavim pareom, a grudi je nauljila te odjenula bijeli top. 'Pošto vam se toliko svidjelo', napisala je Knoll u opisu videa.
| Foto: Instagram
Slavna 'anđelica' Alessandra Ambrosio pohvalila se kako još uživa u čarima ljeta.
| Foto: Instagram
Izronila je iz morske dubine i otkrila gole grudi. 'Kći sunca, ljubiteljica mora', napisala je uz fotografije.
| Foto: Instagram
Dok se u Hrvatskoj iz ormara izvlače kaputi, a kišobrani sve češće spašavaju dan, Heidi Klum (53) ima sasvim drukčiji listopad. U sunčanom Los Angelesu ne treba joj ni jakna, a čini se ni cijeli bikini! Slavna manekenka iskoristila je vrućine pa se uz bazen izležavala u toplesu i minijaturnim crnim tangicama.
| Foto: Instagram
Nives Celzijus objavila je novu fotku na Instagram storyju, na kojoj sjedi leđima okrenuta kameri na brodu, a u prvom je planu njena bujna guza u tangicama. Na fotku je stavila i link svoje posljednje pjesme, 'Bestijalno'. 'Kakva guza', komentirali su pratitelji.
| Foto: Instagram
Bivša Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, iskoristila je sunčan dan za šetnju Dubrovnikom, a društvo joj je radio zaručnik, košarkaš Filip Vujičić.
| Foto: Instagram
Dan su proveli u centru. Ručali su i pili kave, a potom se maknuli od gužve i otišli prema moru. Ipak, najviše pažnje privukao je njezin dnevni outfit.
| Foto: Instagram
Za dnevni izlazak odabrala je crni prozirni čipkasti bodi dugih rukava, ispod kojeg se nazirao crni grudnjak, te ga spojila s bež hlačama visokog struka i širokih nogavica.
| Foto: Instagram
Pariz je u srijedu vrvio poznatim licima zbog Tjedna mode, a Dua Lipa (31) pobrinula se da i njezino izdanje izazove pomutnju!
| Foto: Instagram
Pjevačica je na hotelski balkon izašla u prozirnom ljubičastom topu bez grudnjaka, a uz njega je nosila kratke hlače i najlonke. Pred objektivom se smijala, podizala nogu u vis i zavodljivo pozirala, a zatim se preselila u hotelsku sobu i ispružila se na mramornom kaminu.
| Foto: Instagram
A osim poziranja, imala je drugih planova. Posjetila je glazbeni studio, večerala s prijateljima te uživala na modnim revijama, gdje se družila s Nicole Kidman, Pedrom Pascalom i Kristen Wiig.
| Foto: Instagram
Dobra sam maca, poručila je bujna Claudia Rivier dok je u crnom kombinezonu sa zmijskim uzorkom i mačjim ušima pozirala na terasi. Atraktivna influencerica očito se uživjela u svoju novu ulogu, pa se pred kamerom zavodljivo okretala i glumila pravu macu.
| Foto: Instagram
A ova maca zna i šivati! Claudia se nije zaputila u trgovinu po kostim nego je sjela za šivaći stroj i sama ga izradila. Otkrila je i kako je nastajalo njezino izazovno izdanje, a tijekom šivanja društvo joj je radio pas. Sudeći prema komentarima, njezin se trud itekako isplatio.
| Foto: Instagram
'I zgodna i talentirana', 'Kostim ti stoji kao saliven', 'Ova maca ima opasne kandže!', pisali su joj.
| Foto: Instagram
Glumica Elizabeth Hurley promovirala je na društvenim mrežama svoj brend odjeće, a na sebi je imala samo gaćice i kaftan.
| Foto: Instagram
Kao i inače, u komentarima su se redale pohvale na njezinu figuru.
| Foto: Instagram
'Izgledaš apsolutno nevjerojatno', 'Najljepša žena na svijetu', 'Bezvremenska - nitko nije kao ti', 'Kakva je ovo magija da ovako izgledaš u svojim godinama?', neki su od komentara.
| Foto: Instagram