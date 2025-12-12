FOTO Hrvatska Meghan Fox slavila nagradu bez grudnjaka?

Postoje trenuci kad fotografija kaže jedno, poruka drugo, a javnost vidi treće. U jednom takvom ovih se dana našla Deniss Grgić, akademska slikarica, magistrica slikarstva i 'hrvatska Meghan Fox', kako joj već godinama tepaju pratitelji na društvenim mrežama.
Nedavno je osvojila nagradu Influencerski model godine na zagrebačkoj dodjeli Best of the Best, a priznanje je obilježila sasvim jednostavno.
Pozirala je s peharom i buketom cvijeća, uz kratku poruku ispod fotografija.
No pripijena haljina pokazala je malo više nego što je u tom trenutku planirala, pa su se među pratiteljima brzo pojavila pitanja je li ovaj put preskočila grudnjak.
Tako je pažnja, barem nakratko, s priznanja skliznula na taj detalj.
