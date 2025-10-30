FOTO I poznate zanimalo tko je nova Miss Hrvatske: Pogledajte tko je sve došao na izbor...

LIJEPA ZAGREPČANKA
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu. Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco. Završila je studij međunarodnog poslovanja na Sveučilištu Libertas i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing. Osnivačica je vlastitog modnog brenda koji spaja održivost, estetiku i poduzetništvo. Članica je poduzetničkog I volonterskog kluba kroz koje sudjeluje u projektima društvene odgovornosti. Redovito vježba, trenira pilates i cheerleading, a ranije se bavila plesom i gimnastikom. Cilj joj je motivirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične bez obzira na pritiske.