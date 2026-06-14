FOTO INmusic festival u Zagreb je doveo stotine zvijezda, ovo je njegovih (prvih) 20 godina

Dvadeset godina nakon svog prvog izdanja, INmusic festival prerastao je iz ambicioznog lokalnog projekta u jedno od najprepoznatljivijih glazbenih događanja u ovom dijelu Europe. Tijekom dva desetljeća festival je uspio ostvariti ono što se na početku činilo teško dostižnim, dovesti neka od najvećih svjetskih glazbenih imena u Zagreb i stvoriti manifestaciju koja privlači desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. U galeriji pogledajte kako su izgledala dosadašnja izdanja festivala.
Od svog pokretanja 2006. godine, INmusic Festival izgradio je reputaciju festivala koji spaja kvalitetan program, prirodno okruženje zagrebačkog Jaruna i prepoznatljivu opuštenu atmosferu. Upravo je kombinacija međunarodno relevantnog lineupa i urbane lokacije učinila festival jednim od zaštitnih znakova ljetne kulturne ponude glavnog grada.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Od svog pokretanja 2006. godine, INmusic Festival izgradio je reputaciju festivala koji spaja kvalitetan program, prirodno okruženje zagrebačkog Jaruna i prepoznatljivu opuštenu atmosferu. Upravo je kombinacija međunarodno relevantnog lineupa i urbane lokacije učinila festival jednim od zaštitnih znakova ljetne kulturne ponude glavnog grada. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Od svog pokretanja 2006. godine, INmusic Festival izgradio je reputaciju festivala koji spaja kvalitetan program, prirodno okruženje zagrebačkog Jaruna i prepoznatljivu opuštenu atmosferu. Upravo je kombinacija međunarodno relevantnog lineupa i urbane lokacije učinila festival jednim od zaštitnih znakova ljetne kulturne ponude glavnog grada.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Godine 2010. publiku su oduševili The Flaming Lips, bend koji se za nekoliko dana vraća na pozornicu INmusica.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Lily Allen nastupila je na INmusicu 2009. godine, na četvrtom izdanju festivala.
| Foto: matija habljak/vecernji list
Foto Matija Habljak
Foto Matija Habljak
Nick Cave & The Bad Seeds nastupili su na INmusic Festivalu 2022. godine. Bio je to jedan od najiščekivanijih nastupa festivala i jedan od glavnih aduta njegova 15. izdanja, održanog nakon dvogodišnje stanke uzrokovane pandemijom.
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Legendarni Nick Cave nekoliko puta je pokorio jarunsku pozornicu INmusica.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Nick Cave prvi put je na INmusicu bio 2008. godine, kada je pozornicu dijelio s bendom The Prodigy.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Iggy & the Stooges na INmusicu su nastupali na njegovom drugom izdanju, tj. prvom na Jarunu te na festivalu 2013. godine.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Legendarni Kraftwerk na INmusicu su nastupali 2009. godine.
| Foto: matija habljak/vecernji list
Franz Ferdinand svirali su na pozornici prvoga izdanja INmusic festivala 2006. godine na Šalati, a vraćali su se 2009., 2012. i 2015. godine, kada su stigli kao dio supergrupe FFS (Franz Ferdinand i Sparks).
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto matija habljak/vecernji list
Grupa Editors na INmusicu je nastupala 2009. godine.
| Foto: matija habljak/vecernji list
Iste godine u Zagreb je stigao i Pharrell Williams s grupom N.E.R.D.
| Foto: matija habljak/vecernji list
Foto matija habljak/vecernji list
Moby je te godine bio jedan od headlinera festivala.
| Foto: matija habljak/vecernji list
Alice In Chains prvi put su na INmusic festivalu nastupali 2010. godine.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Na istu pozornicu vratili su se osam godina kasnije.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
LCD Soundsystem svirali su na petom izdanju INmusica.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Jamiroquai su svirali na šestom izdanju INmusic festivala 2011. godine.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Iste godine publika je imala priliku uživo poslušati i bend TV on the Radio.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Arcade Fire u to su vrijeme bili jedan od najpopularnijih svjetskih bendova, a nastupili su uz ranije spomenuta imena na Jarunu 2011.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Billy Idol na pozornici INmusica je bio 2010. godine.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Na petom izdanju festivala nastupila je i grupa Morcheeba.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Massive Attack prvi put su na INmusic festivalu bili 2010. godine.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Legendarni bend na Jarun se vratio lani na 17. izdanju INmusica.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
I Gogol Bordello vraćali su se našem festivalu. Prvi put su ondje svirali 2012. godine.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na jarunsku pozornicu INmusica bend se vratio 2022. godine.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Mando Diao svirali su 2012. godine na sedmom izdanju INmusica.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Iste godine na našu pozornicu vratili su se Franz Ferdinand.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Arctic Monkeys svirali su 2013. godine na osmom izdanju festivala.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
NOFX također su bili jedni od velikih imena INmusica 2013. godine.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Na Jarunu su te godine svirali i Bloc Party.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Iste godine nastupali su Basement Jaxx.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
The Fratellis su svirali na devetom izdanju INmusic festivala.
| Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL
Foto Nina Djurdjevic/PIXSELL
Foto Nina Djurdjevic/PIXSELL
Iste godine nastupali su MGMT.
| Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL
Foto Nina Djurdjevic/PIXSELL
Pixies su 2014. bili jedni od headlinera festivala.
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Foto Grgur Zucko/PIXSELL
Pozornicu s Pixies dijelili su The Black Keys.
| Foto: Nina Djurdjevic/PIXSELL
Škotska kantautorska zvijezda Paolo Nutini prvi put je na pozornici INmusica nastupio 2015. godine.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Na Jarun se vratio 2024. godine.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Na desetom izdanju INmusica svirali su Placebo.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Iste godine nastupili su i Rudimental.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Gutterdammerung i Henry Rollins na INmusicu su svirali 2016. godine.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Iste godine publiku su oduševili Florence & The Machine.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
PY Harvey također je bila jedna od glavnih izvođačica.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Među izvođačima je bio i Jake Bugg.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Na 11. izdanju festivala nastupili su i The Kooks.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Kasabian su svirali 2017. godine na INmusicu, gdje su se vratili 2022. i 2025. godine.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Zoe Sarlija/PIXSELL
Michael Kiwanuka također je svirao na dvanaestom izdanju INmusica, a na naš se festival vratio lani na 17. izdanju.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Queens of the Stone Age bili u headlineri 13. izdanja INmusica.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Glavnom pozornicom festivala prošli su i Interpol.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Iste godine nastupio je i jedinstveni David Byrne.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
St. Vincent je također svirala 2018. godine, a na INmusic se vratila prošle godine.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Legendarni The Cure nastupali su na Jarunu 2019. godine.
| Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foals su bili headlineri iste godine.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Bend je na INmusicu bio i ranije, točnije 2014. godine.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Grgur Zucko/PIXSELL
14. izdanje INmusica uveličali su i Suede.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Garbage su također svirali te godine.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Glazbenica LP održala je sjajan koncert 2019. na INmusicu.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
IDLES su prvi put na INmusicu bili 2022. godine.
| Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL
Deftones su bili headlineri uz The Killers, Nick Cave and the Bad Seeds i Kasabian.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
White Lies su također svirali na tom izdanju festivala.
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Roisin Murphy se nakon dugo godina vratila na jarunsku pozornicu.
| Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL
Foto Zoe Sarlija/PIXSELL
Keanu Reeves je s grupom Dogstar na INmusicu svirao 2024. godine.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Gossip su također nastupali na 16. INmusicu.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Među headlinerima su bili The Smashing Pumpkins.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Hozier je oduševio publiku drugoga dana INmusica 2024.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Viagra Boys bili su jedni od iščekivanijih izvođača te godine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
The National su otvorili festival te godine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foster the People prošle godine su oduševili INmusic.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Pred publiku je stala i sjajna Kim Deal.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Fontaines D.C. vole INmusic festival, a na Jarun su se vraćali nekoliko puta.
| Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL
Foto Zoe Sarlija/PIXSELL