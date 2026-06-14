VELIKA GALERIJA FOTO INmusic festival u Zagreb je doveo stotine zvijezda, ovo je njegovih (prvih) 20 godina

Dvadeset godina nakon svog prvog izdanja, INmusic festival prerastao je iz ambicioznog lokalnog projekta u jedno od najprepoznatljivijih glazbenih događanja u ovom dijelu Europe. Tijekom dva desetljeća festival je uspio ostvariti ono što se na početku činilo teško dostižnim, dovesti neka od najvećih svjetskih glazbenih imena u Zagreb i stvoriti manifestaciju koja privlači desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. U galeriji pogledajte kako su izgledala dosadašnja izdanja festivala.