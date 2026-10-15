FOTO Ivana Knoll bez grudnjaka u čipki: 'Koja si ti seks bomba!'

Ibiza zove, a Ivana Knoll već se priprema za polazak! Naša najpoznatija navijačica u nedjelju stiže na popularni španjolski otok, a prije puta pokazala je izazovno izdanje. Naslonila se na prozor i pozirala u uskom crnom čipkastom kombinezonu, ispod kojeg nije nosila grudnjak. Duboki dekolte sezao joj je gotovo do pupka
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- Ibizaaa, dolazim! Slijećem u nedjelju kako bih proslavila pobjedu! Tko je tamo? - poručila je Knoll, ali nije otkrila kakvu pobjedu namjerava proslaviti.
| Foto: Instagram
- Ibizaaa, dolazim! Slijećem u nedjelju kako bih proslavila pobjedu! Tko je tamo? - poručila je Knoll, ali nije otkrila kakvu pobjedu namjerava proslaviti. |
Foto: Instagram
- Ibizaaa, dolazim! Slijećem u nedjelju kako bih proslavila pobjedu! Tko je tamo? - poručila je Knoll, ali nije otkrila kakvu pobjedu namjerava proslaviti.
| Foto: Instagram
'Koja si ti seks bomba', 'Ljepotica', 'Prekrasna', Wow', hvalili su je pratitelji.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
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| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ostala navijačka izdanja Ivane Knoll pogledajte u ostatku galerije.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Instagram/screenshot
Foto Instagram/screenshot
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto PIXSELL/Saša Zinaja
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL