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UH!

FOTO Ivana Knoll bez grudnjaka u čipki: 'Koja si ti seks bomba!'

Ibiza zove, a Ivana Knoll već se priprema za polazak! Naša najpoznatija navijačica u nedjelju stiže na popularni španjolski otok, a prije puta pokazala je izazovno izdanje. Naslonila se na prozor i pozirala u uskom crnom čipkastom kombinezonu, ispod kojeg nije nosila grudnjak. Duboki dekolte sezao joj je gotovo do pupka
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FOTO Ivana Knoll bez grudnjaka u čipki: 'Koja si ti seks bomba!'
- Ibizaaa, dolazim! Slijećem u nedjelju kako bih proslavila pobjedu! Tko je tamo? - poručila je Knoll, ali nije otkrila kakvu pobjedu namjerava proslaviti. | Foto: Instagram
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- Ibizaaa, dolazim! Slijećem u nedjelju kako bih proslavila pobjedu! Tko je tamo? - poručila je Knoll, ali nije otkrila kakvu pobjedu namjerava proslaviti. | Foto: Instagram
Komentari 11

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