FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Vatrena navijačica, a od nedavno i DJ-ica, Ivana Knoll prije nekoliko je dana objavila svoj prvi singl 'City lights'. Za pjesmu je snimila i atraktivan spot u kojem je pokala sve svoje atribute, gotovo bez imalo odjeće da ih prekrije...
Atraktivna Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, koja je u međuvremenu postala DJ-ica, objavila je svoj prvi singl.
Pjesmu 'City lights' Knoll Doll je objavila na YouTubeu, a snimila je i atraktivan spot.
U spotu je bujne grudi pokušala 'zavezati' remenjem, ali joj to nije baš pošlo za rukom.
Osim remenja, Knoll Doll u spotu nosi i poderani prozirni komplet ispod kojeg ima samo grudnjak i tange.
Pokazala je i svoje plesno umijeće, a senzualnim je pokretima pratila ritam pjesme.
Pustila je svoju dugu, sada crnu kosu, koja je cijelu scenu učinila još zavodljivijom.
Pjesmu je promovirala u Miamiju, gdje je puštala vozeći se u otvorenom automobilu, a ekipa iza nje je uživala u 'svjetlima grada'.
Svako ljeto Knoll pokazuje svoje obline u oskudnim bikinijima...
Ovo su fotke nje kada su je fotografi 'ulovili' na plaži u Španjolskoj prije par godina
Mnogi su primijetili da na svom Instagramu izgleda savršeno.
Da postoje razlike između Knoll na društvenim mrežama i Knoll koju 'ulove' fotografi, pratitelji su već i prije primijetili...
Ovu fotku je Knoll objavila na mrežama tijekom Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj
A ovo je također fotografija Knoll, u istoj čak kombinaciji..
Na objavljenim fotografijama izgleda skoro pa savršeno.
A ovako je izgledala Knoll kada se 2016. natjecala za titulu Miss Hrvatske
