TJEDAN SLAVNIH FOTO J.Lo se skinula u bikini, Maja pokazala adute, a Heidi se prepustila strastima s mlađim

Ljeto je i dalje u punom jeku, a poznate dame ovaj su tjedan uglavnom pokazivale kako ga provode uz more, sunce i dobru zabavu. Heidi Klum uživala je u romantičnim trenucima sa suprugom Tomom Kaulitzom, Jennifer Lopez zablistala je u bijelom bikiniju, a Alessandra Ambrosio pohvalila se zarukama na plaži. S mora su se javljale i domaće zvijezde

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