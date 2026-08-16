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TJEDAN SLAVNIH

FOTO J.Lo se skinula u bikini, Maja pokazala adute, a Heidi se prepustila strastima s mlađim

Ljeto je i dalje u punom jeku, a poznate dame ovaj su tjedan uglavnom pokazivale kako ga provode uz more, sunce i dobru zabavu. Heidi Klum uživala je u romantičnim trenucima sa suprugom Tomom Kaulitzom, Jennifer Lopez zablistala je u bijelom bikiniju, a Alessandra Ambrosio pohvalila se zarukama na plaži. S mora su se javljale i domaće zvijezde
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FOTO J.Lo se skinula u bikini, Maja pokazala adute, a Heidi se prepustila strastima s mlađim
Batrije pune, spremna za dvije noći s vama, napisala je Maja Šuput. Pozirala je u bijelom bikiniju, jednom od mnogih iz svoje bogate kolekcije. I ovaj je bio minijaturni, toliko da su njeni aduti zamalo 'provirili' iz njega. | Foto: Instagram
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Batrije pune, spremna za dvije noći s vama, napisala je Maja Šuput. Pozirala je u bijelom bikiniju, jednom od mnogih iz svoje bogate kolekcije. I ovaj je bio minijaturni, toliko da su njeni aduti zamalo 'provirili' iz njega. | Foto: Instagram
Komentari 1

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