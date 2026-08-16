FOTO J.Lo se skinula u bikini, Maja pokazala adute, a Heidi se prepustila strastima s mlađim

Ljeto je i dalje u punom jeku, a poznate dame ovaj su tjedan uglavnom pokazivale kako ga provode uz more, sunce i dobru zabavu. Heidi Klum uživala je u romantičnim trenucima sa suprugom Tomom Kaulitzom, Jennifer Lopez zablistala je u bijelom bikiniju, a Alessandra Ambrosio pohvalila se zarukama na plaži. S mora su se javljale i domaće zvijezde
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Batrije pune, spremna za dvije noći s vama, napisala je Maja Šuput. Pozirala je u bijelom bikiniju, jednom od mnogih iz svoje bogate kolekcije. I ovaj je bio minijaturni, toliko da su njeni aduti zamalo 'provirili' iz njega.
| Foto: Instagram
Batrije pune, spremna za dvije noći s vama, napisala je Maja Šuput. Pozirala je u bijelom bikiniju, jednom od mnogih iz svoje bogate kolekcije. I ovaj je bio minijaturni, toliko da su njeni aduti zamalo 'provirili' iz njega. |
Foto: Instagram
Batrije pune, spremna za dvije noći s vama, napisala je Maja Šuput. Pozirala je u bijelom bikiniju, jednom od mnogih iz svoje bogate kolekcije. I ovaj je bio minijaturni, toliko da su njeni aduti zamalo 'provirili' iz njega.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier ponovno je servirala prizore koji nisu za one slabijeg srca.
| Foto: Instagram
Prvo se rashladila u kristalno čistom moru, a onda je 'skočila' na motor.
| Foto: Instagram
Slavna manekenka Heidi Klum (53) i njezin 17 godina mlađi suprug Tom Kaulitz (36) odmarali suse na karipskom otočju.
| Foto: PROFIMEDIA
Sretni i opušteni nisu marili što ih snimaju dok su se ljubili. Ponijela ih je romantika i padali su cjelovi 's okusom mora, s okusom soli na usnama žarkim, u kosi i koži'.
| Foto: PROFIMEDIA
Jennifer Lopez prošloga je mjeseca napunila 57 godina, ali te su godine, sudeći prema fotografijama koje objavljuje, za nju zaista samo broj.
| Foto: Instagram
Skinula se u glamurozni bijeli bikini i pokazala isklesano tijelo. J.Lo je u retro bijelom bikiniju prizvala duh 'staroga Hollywooda', a svi su primijetili koliko dobro izgleda u njemu.
| Foto: Instagram
Bivša Victorijina anđelica zaručila se za Bucka Palmera, australskog dizajnera nakita. Alessandra Ambrosio (45) na svom je Instagram profilu objavila fotografije zaruka na plaži.
| Foto: Instagram/Alessandra Ambrosio
Renata Lovrinčević Buljan, bivša hrvatska Miss Universe, i dalje uživa u čarima ljeta, kupanju, sunčanju i vratolomnim skokovima, a pritom rado pokazuje i svoju vitku figuru u raznim badićima.
| Foto: Instagram
Mama golmana Borne Buljana ne prestaje oduševljavati pratitelje na Instagramu. U novom videu pokazala je skokove, uživanje na SUP-u...
| Foto: Instagram
Ljetne dane provodi na plaži, gdje gušta u rezultatima višegodišnjeg treniranja, a utrenirano tijelo i zategnute mišiće rado pokazuje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ivana Knoll zna kako najbolje provesti vruće ljetne dane, zato se skinula u bikini i javila s Ibize.
| Foto: Instagram
U videu koji je objavila na Instagramu otkrila je kako će 28. kolovoza izaći njezina druga pjesma.
| Foto: Instagram
Pjevačica Žanamari Lalić ljeto koristi za izlaske, a na posljednjem je posebno zablistala budući da se pojavila u bijeloj haljini s dekolteom koja je otkrila njen ravan trbuh i naglasila vitak struk.
| Foto: instagram
Foto instagram
Nikolina Pišek i dalje uživa u godišnjem odmoru na moru.
| Foto: Facebook
Osim preplanule puti, pokazala je i savršeno isklesano tijelo.
| Foto: Facebook
Kakva srednja dob, upitala se Nikolina ispod fotografija s mora.
| Foto: Facebook
Foto Facebook