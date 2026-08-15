Obavijesti

Galerija

Komentari 1
FARUKOVA TAJNICA

FOTO Sjećate li se Ivane iz serije 'Lud, zbunjen, normalan'? Evo kako glumica danas izgleda

Sjećate li se tajnice Ivane iz popularne serije 'Lud, zbunjen, normalan?' Glumila ju je bosanskohercegovačka glumica Gordana Boban, koja se drugog dana Sarajevo Film Festivala prošetala crvenim tepihom i privukla pažnju fotografa. Na festival je stigla povodom filma 'Udovac', u kojem tumači Eminu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Sjećate li se Ivane iz serije 'Lud, zbunjen, normalan'? Evo kako glumica danas izgleda
Regionalna publika Boban ipak najbolje pamti kao Farukovu tajnicu Ivanu iz produkcijske kuće Akord. | Foto: YouTube/screenshot
1/10
Regionalna publika Boban ipak najbolje pamti kao Farukovu tajnicu Ivanu iz produkcijske kuće Akord. | Foto: YouTube/screenshot
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026