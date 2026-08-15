FOTO Sjećate li se Ivane iz serije 'Lud, zbunjen, normalan'? Evo kako glumica danas izgleda

Sjećate li se tajnice Ivane iz popularne serije 'Lud, zbunjen, normalan?' Glumila ju je bosanskohercegovačka glumica Gordana Boban, koja se drugog dana Sarajevo Film Festivala prošetala crvenim tepihom i privukla pažnju fotografa. Na festival je stigla povodom filma 'Udovac', u kojem tumači Eminu
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Regionalna publika Boban ipak najbolje pamti kao Farukovu tajnicu Ivanu iz produkcijske kuće Akord.
| Foto: YouTube/screenshot
Regionalna publika Boban ipak najbolje pamti kao Farukovu tajnicu Ivanu iz produkcijske kuće Akord. |
Foto: YouTube/screenshot
Regionalna publika Boban ipak najbolje pamti kao Farukovu tajnicu Ivanu iz produkcijske kuće Akord.
| Foto: YouTube/screenshot
U seriji je igrala tijekom prve dvije sezone, a nakon pedesetak epizoda odlučila je napustiti jedan od tad najpopularnijih televizijskih projekata u regiji.
| Foto: YouTube
O svom odlasku iz serije kasnije je i javno govorila.
| Foto: YouTube
Objasnila je da joj je zasmetao sadržaj jedne epizode koja se bavila seksualnim zlostavljanjem jer ga je smatrala neprikladnim za obiteljsku seriju koja se prikazivala u večernjem terminu.
| Foto: YouTube/screenshot
Rekla je i da je poslušala vlastiti instinkt te da je bila zadovoljna svojom odlukom.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nakon 'Lud, zbunjen, normalan' nastavila je glumačku karijeru, ponajviše u kazalištu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Članica je ansambla Kamernog teatra 55 u Sarajevu, a svojedobno je priznala da je upravo teatar njezina 'prva i najveća ljubav' te da su joj filmovi i televizijske serije ipak manje bliski.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Ovako glumica danas izgleda.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL