FOTO Je li holivudska miljenica išla 'pod nož'? Evo kako se mijenjala Margot Robbie

Margot Robbie danas je jedna od najuspješnijih i najtraženijih glumica. Zahvaljujući iznimnom talentu, karizmi i sposobnosti da jednako uvjerljivo tumači komične, dramatične i akcijske uloge, izgradila je impresivnu karijeru u Hollywoodu. Privatni život drži podalje od medija, a posljednjih godina kruže glasine da je bila na estetskim operacijama. Danas slavi 36. rođendan.
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Margot Elise Robbie rođena je 2. srpnja 1990. godine u Dalbyju u Australiji. Odrasla je na Gold Coastu, gdje ju je zajedno s troje braće i sestara odgajala majka Sarie Kessler, nakon što se rastala od njezina oca. Već tijekom školovanja pokazivala je interes za glumu, a upravo ju je ljubav prema kazalištu odvela u Melbourne, gdje je započela profesionalnu glumačku karijeru još kao tinejdžerica.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Margot Elise Robbie rođena je 2. srpnja 1990. godine u Dalbyju u Australiji. Odrasla je na Gold Coastu, gdje ju je zajedno s troje braće i sestara odgajala majka Sarie Kessler, nakon što se rastala od njezina oca. Već tijekom školovanja pokazivala je interes za glumu, a upravo ju je ljubav prema kazalištu odvela u Melbourne, gdje je započela profesionalnu glumačku karijeru još kao tinejdžerica.
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Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Margot Elise Robbie rođena je 2. srpnja 1990. godine u Dalbyju u Australiji. Odrasla je na Gold Coastu, gdje ju je zajedno s troje braće i sestara odgajala majka Sarie Kessler, nakon što se rastala od njezina oca. Već tijekom školovanja pokazivala je interes za glumu, a upravo ju je ljubav prema kazalištu odvela u Melbourne, gdje je započela profesionalnu glumačku karijeru još kao tinejdžerica.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Prvu veću popularnost stekla je u dugovječnoj australskoj sapunici "Neighbours", u kojoj je od 2008. do 2011. godine glumila Donnu Freedman. Iako je njezin lik izazvao određene kontroverze zbog jedne televizijske scene, Robbie je ubrzo postala jedna od omiljenih glumica serije te je bila nominirana za nekoliko televizijskih nagrada. Nakon odlaska iz serije odlučila je okušati sreću u SAD-u.
| Foto: Toby Melville/REUTERS/PIXSELL, Boeing
Nakon kratkog angažmana u seriji "Pan Am", pravi proboj ostvarila je 2013. godine kada ju je redatelj Martin Scorsese angažirao za film "The Wolf of Wall Street". U filmu je glumila Naomi Lapagliu, suprugu lika kojeg je utjelovio Leonardo DiCaprio. Upravo joj je ta uloga otvorila vrata najvećih holivudskih produkcija i preko noći je pretvorila u jednu od najperspektivnijih mladih glumica.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
U godinama koje su uslijedile nizali su se zapaženi projekti. Pojavila se u filmovima "Focus", "Z for Zachariah" i "The Big Short", gdje je na duhovit način objašnjavala složene financijske pojmove u jednoj od najpoznatijih scena filma. Posebnu popularnost stekla je kao Harley Quinn, ekscentrična i nepredvidiva partnerica Jokera, koju je prvi put utjelovila u filmu "Suicide Squad" iz 2016. godine. Uloga joj je donijela status globalne zvijezde, a lik je ponovno tumačila u filmovima "Birds of Prey" i "The Suicide Squad".
| Foto: STEVE MARCUS/REUTERS
Jedna od najvažnijih prekretnica u njezinoj karijeri bio je film "I, Tonya" iz 2017. godine. Robbie je u njemu utjelovila američku klizačicu Tonyu Harding, čija je karijera obilježena jednim od najvećih sportskih skandala u povijesti umjetničkog klizanja. Za svoju je izvedbu bila nominirana za Oscara i Zlatni globus u kategoriji najbolje glavne glumice, a kritičari su posebno pohvalili njezinu fizičku transformaciju i emocionalnu uvjerljivost.
| Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION
Osim što je uspješna glumica, Robbie se dokazala i kao producentica. Sa suprugom Tomom Ackerleyjem i poslovnim partnerima osnovala je produkcijsku kuću LuckyChap Entertainment, koja je usmjerena na projekte s naglaskom na snažne ženske likove i autorice. Među najpoznatijim ostvarenjima produkcijske kuće nalaze se filmovi "I, Tonya", "Promising Young Woman", "Birds of Prey" te niz televizijskih projekata.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Godine 2019. glumila je Sharon Tate u filmu Quentina Tarantina "Once Upon a Time... in Hollywood", a iste je godine ostvarila još jednu zapaženu ulogu u filmu "Bombshell", koji se bavio skandalom seksualnog uznemiravanja na televizijskoj mreži Fox News. Za tu je izvedbu ponovno nominirana za Oscara, ovoga puta u kategoriji najbolje sporedne glumice.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Uslijedile su uloge u filmovima "Amsterdam", "Babylon" i "Asteroid City", no najveći uspjeh ostvarila je 2023. godine kada je preuzela naslovnu ulogu u filmu "Barbie" redateljice Grete Gerwig. Film je postao svjetski fenomen, ostvario rekordnu zaradu na kino blagajnama te dobio nominaciju za Oscara za najbolji film. Iako Robbie nije bila nominirana za najbolju glumicu, kao jedna od producentica filma dobila je nominaciju za Oscara u kategoriji najboljeg filma.
| Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION
Izvan filmskog svijeta Margot Robbie poznata je po tome što vrlo rijetko govori o privatnom životu. Tijekom života živjela je u Melbourneu, Brooklynu i Londonu, a danas sa suprugom Tomom Ackerleyjem živi u Kaliforniji. Par se upoznao na snimanju filma Suite Française, vjenčali su se 2016. godine u Australiji, a 2024. dobili su prvo dijete. Robbie je poznata i kao velika ljubiteljica hokeja na ledu te navija za klub New York Rangers.
| Foto: KGC-502
Osim glumačkim uspjesima, Margot Robbie često privlači pozornost i svojim izgledom. Tijekom godina na društvenim mrežama i u pojedinim tabloidima pojavile su se glasine da je bila podvrgnuta estetskim zahvatima poput rinoplastike, filera ili liftinga lica.
| Foto: TOBY MELVILLE
Takve su tvrdnje uglavnom nastale zbog usporedbi njezinih fotografija iz mlađih dana s novijim snimkama, na kojima mnogi primjećuju promjene u crtama lica. Međutim, Robbie nikada nije javno potvrdila da je imala plastične operacije.
| Foto: Isabel Infantes/REUTERS - ilustrativna fotografija
Stručnjaci za estetsku kirurgiju koji su komentirali njezin izgled u medijima iznosili su različita mišljenja, ali bez mogućnosti donošenja pouzdanih zaključaka bez medicinske dokumentacije. Stoga tvrdnje o estetskim zahvatima ostaju na razini nagađanja, dok je moguće da se dio promjena može objasniti prirodnim starenjem, profesionalnim šminkanjem, različitim frizurama, osvjetljenjem i tehnikama fotografiranja.
| Foto: Jack Taylor
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
Foto CIAO, MIBA
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia.hr
Foto Jas Lehal Media Assignments/PRES
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni