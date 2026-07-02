FOTO Je li holivudska miljenica išla 'pod nož'? Evo kako se mijenjala Margot Robbie

U godinama koje su uslijedile nizali su se zapaženi projekti. Pojavila se u filmovima "Focus", "Z for Zachariah" i "The Big Short", gdje je na duhovit način objašnjavala složene financijske pojmove u jednoj od najpoznatijih scena filma. Posebnu popularnost stekla je kao Harley Quinn, ekscentrična i nepredvidiva partnerica Jokera, koju je prvi put utjelovila u filmu "Suicide Squad" iz 2016. godine. Uloga joj je donijela status globalne zvijezde, a lik je ponovno tumačila u filmovima "Birds of Prey" i "The Suicide Squad". | Foto: STEVE MARCUS/REUTERS