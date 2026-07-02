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SVI MISLE DA KRIJE TAJNU

FOTO Je li holivudska miljenica išla 'pod nož'? Evo kako se mijenjala Margot Robbie

Margot Robbie danas je jedna od najuspješnijih i najtraženijih glumica. Zahvaljujući iznimnom talentu, karizmi i sposobnosti da jednako uvjerljivo tumači komične, dramatične i akcijske uloge, izgradila je impresivnu karijeru u Hollywoodu. Privatni život drži podalje od medija, a posljednjih godina kruže glasine da je bila na estetskim operacijama. Danas slavi 36. rođendan.
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Birds of Prey World Premiere - London
Margot Elise Robbie rođena je 2. srpnja 1990. godine u Dalbyju u Australiji. Odrasla je na Gold Coastu, gdje ju je zajedno s troje braće i sestara odgajala majka Sarie Kessler, nakon što se rastala od njezina oca. Već tijekom školovanja pokazivala je interes za glumu, a upravo ju je ljubav prema kazalištu odvela u Melbourne, gdje je započela profesionalnu glumačku karijeru još kao tinejdžerica. | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
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Margot Elise Robbie rođena je 2. srpnja 1990. godine u Dalbyju u Australiji. Odrasla je na Gold Coastu, gdje ju je zajedno s troje braće i sestara odgajala majka Sarie Kessler, nakon što se rastala od njezina oca. Već tijekom školovanja pokazivala je interes za glumu, a upravo ju je ljubav prema kazalištu odvela u Melbourne, gdje je započela profesionalnu glumačku karijeru još kao tinejdžerica. | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
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