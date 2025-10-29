FOTO Jedna fudbalerka, a nas dvoje! Prepoznajete li pjevače bujnih kosa iz vaše mladosti?

Punk, rock, pop, domoljubno...glazbeni izričaj 80-ih i ranih 90-ih na domaćoj estradi bio je raznovrstan, ali frizure su bile postojane. Možete uočiti brojne sličnosti među tadašnjim i sadašnjim zvijezdama u galeriji koja će vam oživjeti sjećanja na nezaboravne radijske hitove.
Foto:
Mile Kekin pratio je trendove, a prije nego što se proslavio albumom "Džinovski" Hladnog piva i pjesmama "Pjevajte nešto ljubavno", "Sarma" i "Buba švabe" imao je znatno drugačiju frizuru od one po kojoj ga publika pamti.
Marko Perković Thompson također je njegovao stil fudbalerke prije nego što se proslavio. Prvi album "Moli mala" Thompson je objavio 1992. godine, a u to je vrijeme imao dugu, kovrčavu kosu te je nosio naušnice.
Ivo Amulić proslavio se kao frontmen grupe Tutti Frutti sredinom 80-ih godina, a albumom "Zapalimo, stare vatre" iz 1994. godine je pokrenuo samostalnu karijeru. Puno prije klape Rišpet Amulić je njegovao drugačiji stil te je nosio dugu kosu.
Milo Hrnić je tijekom karijere prodao više od milijun nosača zvuka, objavio je 20 albuma i preko 200 pjesama. Oduvijek je bio poznat po svom fino podšišanom brku, a sredinom 80-ih godina je imao u bujnu kosu.
Nenad Vetma karijeru je započeo krajem 80-ih godina, a dugo je pazio na svoju frizuru. Album "Probudi me u svitanje" objavio je 2014., a još onda je nosio frizuru koja je bila hit krajem prošlog stoljeća.
Jasmin Stavros bio je među traženijim bubnjarima na području bivše Jugoslavije, no u javnosti je najpoznatiji po bogatoj karijeri tijekom koje je objavio niz hitova. Ni on nije preskočio hit frizuru 80-ih godina.
| Foto: Privatni album/
Mladen Bodalec je 1985. godine u Prljavom kazalištu zamijenio Davorina Bogovića, a službene fotografije benda iz tog razdoblja pokazuju koliko se promijenio od početaka karijere. Nije jedini u bendu koji je nosio dugu raspuštenu kosu.
| Foto: Privatni album
Željko Bebek i Goran Bregović bili su na vrhuncu karijera sredinom 70-ih godina s bendom Bijelo dugme, a bili su i među najpoželjnijim glazbenicima što se pripadnica ljepšeg spola tiče. Parirali su im i frizurama, a prisjetili smo se kako su tada izgledali.
| Foto: Denis Lončar/privatni album
U vrijeme najveće slave Srebrnih krila, Vlado Kalember je slovio kao jedan od najzgodnijih glazbenika scene. Popularnost se nastavila, no frizure je kasnije mijenjao. Krajem 70-ih godina njegovao je jednak stil kao i poznate kolege.
| Foto: Privatni album Vlade Kelembera
I Tonči Huljić je drugačije izgledao na početku karijere s grupom Magazin. Kovrčavu frizuru ima i danas, no u to je vrijeme puštao kosu. Kako je izgledao prisjećamo se i danas dok gledamo njegove stare spotove.
| Foto: Croatia Records
Mišo Kovač je svojim izgledom ušao u legendu već odavno, a u doba najveće slave "furao" je svjetske trendove. Dugi brk, prepoznatljiva frizura i specifične naočale , stil su po kojem ga mnogi pamte iz vremena najveće slave.
| Foto: Stanko/Karaman
Kada je opjevao "Tamaru", Boris Novković probijao se na glazbenoj sceni, a kolegama je parirao i s frizurom. Naš poznati pjevač nekoć je imao potpuno drugačiji stil.
| Foto: Screenshot/Youtoube