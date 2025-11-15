FOTO Jedva dočekala kupanje u pjeni: Ella Dvornik objavila golišave fotografije iz kade

Ella Dvornik ponovno je iznenadila pratitelje objavivši niz golišavih fotografija iz kade. Uz fotografije napisala je i poduži opis u kojem otkriva koliko se voli kupati. Svojom "Odom kadi" otkrila je djelić svoje svakodnevice, ali i planove za budućnost.

Na fotografijama Ella pozira u kadi punoj pjene, a kroz opis je otkrila koliko joj je nedostajao taj jednostavan ritual opuštanja.

Foto: Instagram/Ella Dvornik/screenshot

- Oda Kadi : Nisam se kupala u kadi skoro dvije godine. Nemam kadu u Zagrebu nisam ni u prošlom stanu imala…oduvijek sam mrzila tuš. Navikla sam se smežurat u kadi od kad sam bila mala. Tad nije bilo mobitela pa sam zgnjurena ušima u vodi slušala brčkanje, i svoje mumljanje i melodiziranje. Možda sam zato sad ovakva, previše sam se družila sa sobom. Navikla sam se sad na tuširanje i naravno štedi mi vrijeme - jer kada je ipak aristokratski luksuz djece bez obaveza… Uglavnom jako sam sretna što imamo kadu u sobi, jedino mi pjena nije ispala dovoljno gusta za frizure, brade i modne kreacije. U novoj kući ću imat kadu… i to jako veliku kadu. I stavit ću 3 slavine da se napuni brzinom svjetlosti. Eto to je to od mene - hvala što ste svjedočili mojoj sreći. Pusa bok - napisala je Ella.

Mnogi su se u komentarima poistovjetili s njezinim osjećajima. "Kao klinac sam obožavao biti što duže u kadi punoj pjene, ali kako vrijeme leti dovoljno mi je manje od 10 minuta za tuširanje", glasio je jedan od komentara. Drugi su podijelili svoja iskustva: "Mi smo išli se raspitati koliko bi koštalo da umjesto tuša ugradimo kadu i ljudi su nas gledali kao da tražimo vanzemaljca"



