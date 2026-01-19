FOTO Jelena Perčin slavi 45. rođendan, pogledajte kako se glumica mijenjala kroz godine

Jelena Perčin na sceni je prisutna od ranih 2000-tih i iza nje su brojne filmske, kazališne i televizijske uloge. Dvaput je bila u braku i ima troje djece, a posljednjih godina u vezi je s glazbenikom Antom Gelom. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Glumica Jelena Perčin danas slavi 45. rođendan.
| Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Rođena je 19. siječnja 1981. u Dubrovniku. Perčin je ispričala kako je odrastala na relaciji Lopud - Konavle te djetinjstvo pamti po velikoj slobodi.
Rat je prekinuo sretne dane i trebalo joj je neko vrijeme da preboli preseljenje u Zagreb. U jednom trenutku bila je i darkerica i obrijala glavu.
Jelena Perčin ispričala je jednom prilikom kako je u glumi završila slučajno, dijelom iz znatiželje, dijelom iz inata.
Uvijek je bila zaljubljenica kazališta. Kad se kamere ugase, njezin dan ne prestaje jer tu su njezini Lota, Maša i Jakša koji je čekaju kad se vrati s cjelodnevnog snimanja.
Glumila je u nizu poznatih domaćih serija, predstava i filmova.
Pojavila se kao Majda Polovanec u seriji "Villa Maria" 2005. godine, a glumila je u serijama kao što su "Bibin svijet, " Zabranjena ljubav", "Bitange i princeze", "Najbolje godine", "Kud puklo da puklo", "Sjene prošlosti" te "Divlje pčele".
Naša poznata glumica dvaput je bila u braku. Prvi brak s Kristijanom Babićem trajao je od 2008. do 2011. i zajedno su dobili kćer, a drugi s Momčilom Otaševićem započeo je 2018. i završio 2022. godine.
Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine.
Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a zajedno imaju dvoje djece.
Posljednjih godina u vezi je s glazbenikom Antom Gelom S Gelom se prvi puta pojavila javno na dočeku Nove godine 2024. u Dubrovniku.
Sretni par često putuje, a sve avanture dijele i na društvenim mrežama.
U nastavku galerije pogledajte kako se Jelena Perčin mijenjala kroz godine.
