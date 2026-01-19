Obavijesti

FOTO Jelena Perčin slavi 45. rođendan, pogledajte kako se glumica mijenjala kroz godine

Jelena Perčin na sceni je prisutna od ranih 2000-tih i iza nje su brojne filmske, kazališne i televizijske uloge. Dvaput je bila u braku i ima troje djece, a posljednjih godina u vezi je s glazbenikom Antom Gelom. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Glumica Jelena Per?in danas slavi 42. ro?endan
Glumica Jelena Perčin danas slavi 45. rođendan. | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
