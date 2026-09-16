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NA PUTU PREMA TERETANI

FOTO Jennifer Lopez bez filtera! Servirala trbušnjake i celulit

Crno, pa bordo, a sad boja kože. Jennifer Lopez (57) posljednjih tjedana često odlazi u teretanu, a za novi trening odabrala je kratki top i tajice u nude nijansi. Top joj je otkrio isklesani trbuh, dok su tajice naglasile figuru. Fanovima nije promaknuo ni višak kože na leđima i celulit koji se nazirao kroz pripijeni materijal na stražnjici
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*EXCLUSIVE* Jennifer Lopez steps out for a workout session in Santa Monica
Foto BUFR, LESE, RMLA
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Foto: BUFR, LESE, RMLA
Komentari 5

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