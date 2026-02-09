FOTO Jessica Alba zaplesala je s Bad Bunnyjem na Super Bowlu: Ljetos se sunčala u tangicama...

Bad Bunny nastupio je na poluvremenu Super Bowla, a u jednom trenu su mu se na pozornici pridružili Lady Gaga i Ricky Martin koji su pjevali s njime. No, među slavnima koji su i zaplesali s njime bila je i Jessica Alba
Lijepa glumica Jessica Alba (44) bila je u društvu Pedra Pascala, Cardi B, Karol G i drugih koji su se na poluvremenu Super Bowla pojavili na pozornici uz Bad Bunnyja.
Ljepotica je ljetos uživala na plaži s novim dečkom te pokazala svoju besprijekornu liniju.
Kad ima priliku, Alba svojim pratiteljima na društvenim mrežama pokaže kako provodi svoje slobodno vrijeme. I voli ga provoditi na plaži.
Ovako je izgledala prije 20 godina, u filmu 'Opasno plavetnilo'
