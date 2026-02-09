LIJEPA GLUMICA
FOTO Prvo tangice, halteri i čipka, a sad elegancija: Sydney Sweeney naglasila je obline...
Sydney Sweeney pojavila se na Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari gdje je oduševila elegantnim izdanjem. Haljina joj je naglasila struk, a nedavno se Sydney skinula u izazovno donje rublje...
Foto Caroline Brehman
Foto: Caroline Brehman
Sydney Sweeney nedavno je izbacila svoju liniju donjeg rublja SRYN. Sada su objavljene fotke koje je snimila u svrhu promocije svojih gaćica, grudnjaka, korzeta...
| Foto: SYRN / Instagram
Tako je preuzela ulogu seksi kućanice, uskočila u svoje čipkasto donje rublje i bacila se na posao uređivanja okućnice... Savršena je to formula za seksi prizore
Rezala je ruže, skidala se...
Pokazala je kako joj stoje halteri, a na nekoliko je fotografija i 'zaplivala' u grmu ruža
Kako to kod prave vrtlarice biva, Sydney je skočila i na traktor kosilicu kako bi okućnicu dovela do savršenstva.
No samo rijetki su primijetili te detalje, pored bujne Sydney i njenoj seksi donjeg rublja.
Podsjetimo, glumica je debitirala sa svojom linijom donjeg rublja i dospjela na naslovnice nakon što su je vidjeli kako vješa grudnjake i gaćice na kultni znak Hollywood u Los Angelesu.
A na društvenim mrežama je pokazala i kako isprobava neke komade iz kolekcije.
Da je odradila vrhunski posao, dokazuje i činjenica da se kolekcija brzo rasprodala.
