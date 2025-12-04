Obavijesti

FEŠTA U PETOM KUPEU

FOTO Joomboos je proslavio 10. rođendan uz Jakova Jozinovića! Pogledajte tko je sve bio...

Joomboos je proslavio svoj 10. rođendan baš kako oni to znaju - cool i u trendu. A zvijezda večeri bio je trenutno omiljeni pjevač generacije Z, Jakov Jozinović. Večer je otvorio svojom novom pjesmom 'Polje ruža'
Zagreb: Jommboos slavi 10. rodjendan
Nakon zagrijavanja, cijeli je Peti kupe bio na nogama, a kada je krenula 'Juliška' svi su se spojili u 'vlakić' i zajedno plesali. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nakon zagrijavanja, cijeli je Peti kupe bio na nogama, a kada je krenula 'Juliška' svi su se spojili u 'vlakić' i zajedno plesali.
