FOTO Joomboos je proslavio 10. rođendan uz Jakova Jozinovića! Pogledajte tko je sve bio...

Joomboos je proslavio svoj 10. rođendan baš kako oni to znaju - cool i u trendu. A zvijezda večeri bio je trenutno omiljeni pjevač generacije Z, Jakov Jozinović. Večer je otvorio svojom novom pjesmom 'Polje ruža'
Nakon zagrijavanja, cijeli je Peti kupe bio na nogama, a kada je krenula 'Juliška' svi su se spojili u 'vlakić' i zajedno plesali.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Naravno, publika je jedva dočekala izvedbu 'Olivere' s kojom se Jakov proslavio na TikToku.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Do kraja večeri, ponovno je opravdao svoju popularnost. Publika je bila u transu, a red za fotkanje s Jakovom bio je podugačak
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
