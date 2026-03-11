Obavijesti

FOTO Još savršeniji 'Gospodin Savršeni': Pogledajte Šimu Eleza nakon makeovera

Foto: Instagram/Šime Elez

Ni Šime Elez nije ostao imun na ovaj rastući trend uljepšavanja, a rezultate je podijelio na svom Instagram profilu

Šime Elez, 27-godišnji bivši 'Gospodin Savršeni', odlučio je napraviti promjenu u svom izgledu te se pridružio sve popularnijem trendu estetskog uljepšavanja. Naime, u jednoj dentalnoj klinici 'popravio' je svoj osmijeh.

Rezultate zahvata podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj je vidljiva promjena – njegovi zubi sada su uredniji, ravniji i blistaviji. 

Foto: Instagram/Schreenshoot

Već je ranije Šime objavio kako odlazi u dentalnu kliniku. Na nizu od četiri ranije objavljene fotografije, Šime pozira s osmijehom od uha do uha. Na slikama se vidi kako zadovoljno promatra svoj odraz u ogledalu, očito oduševljen rezultatom. Iz klinike su uz objavu kratko poručili: "Savršen osmijeh za Gospodina Savršenog", aludirajući na besprijekoran izgled i potvrđujući uspješnu transformaciju.

