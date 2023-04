FOTO Kakvo iznenađenje! Lucija Lugomer je trudna: Druga beba!

Iznenađenje, kratko je napisala hrvatska influencerica i plus size model Lucija Lugomer (30) ispod fotografija na kojima je pokazala trudnički trbuščić.

Lucija je na fotkama pozirala sa suprugom Danijelom Grlićem te sa sinom. Par nije skidao osmijeh sa lica. U opisu je dala do znanja da očekuju prinovu te da im stiže drugo dijete.

Brojne hrvatske zvijezde čestitale su joj na sretnim vijestima u komentarima na Instagramu.

- Čestitam - napisala je Ella Dvornik (32) te dodala nekoliko emotikona srca.

- A daaaj! Čestitke - napisala joj je Gabriela Pilić koja joj je prošle godine bila kolegica u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Foto: Instagram/Lucija Lugomer

Prisjetimo se, Lugomer i sushi chef vjenčali su se 2018. godine, a upoznali su se preko interneta. Javila mu se kada je vidjela da je američku sushi franšizu donio u Hrvatsku. On ju je počastio ručkom i, kako je sama rekla, to je bilo to.

