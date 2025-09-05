Otvorene su Patide II
FOTO Kalember sa sinom, Zec, Doležal i mnogi drugi pohrlili su na otvorenje Šomijeve izložbe
Patide II naziv je izložbe koja je u četvrtak otvorena na Sceni Amadeo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Autor je Silvestar Dragoje Šomi iz benda Neki to vole vruće. Inače, “patide” je izmišljena riječ iz pjevačeva djetinjstva, a označavala je malu rupu u zemlji u koju su djeca stavljala komadiće razbijenog stakla, šarene papiriće i izgubljene sitnice. Otvorenje je okupilo brojna poznata lica poput Vlade Kalembara i sina Dariana, Sanje Doležal, Vladimira Kočiša Zeca, Marka Vrdoljaka i mnogih drugih.