FOTO Kandidatkinje 'Života na vagi' ponovno na okupu: Pogledajte kako sada izgledaju

Marija Novak, jedno od najprepoznatljivijih lica osme sezone popularnog showa "Život na vagi", oduševila je svojom najnovijom objavom na Instagramu. Vukovarka, poznata po svojoj iskrenosti i toplini, podijelila je fotografije druženja s kolegicama iz showa, poprativši ih snažnom porukom o ženskoj snazi, prijateljstvu i životnim borbama koje se nastavljaju i nakon što se kamere ugase.

Foto: Instagram/Marija Novak

Na seriji fotografija vidi se nasmijana Marija u društvu bivših natjecateljica osme i devete sezone "Života na vagi": Katarine Ondini, Marije Bartulović i Antonije Rojnice. Prizori odišu toplinom i opuštenom, kućnom atmosferom, a okićeno božićno drvce u pozadini sugerira da je susret održan tijekom blagdanskog perioda. Ipak, ono što je najviše dirnulo njezine pratitelje jest emotivan opis koji prati fotografije.

"Iza ovog trenutka stoje mjeseci borbi, sumnji, suza, ali i nevjerojatne snage koju nismo ni znale da imamo. Svaka od nas nosi svoju priču, svoje rane i svoje pobjede", napisala je Marija, dodajući kako show za njih nije bio samo televizijska emisija, već "ogledalo, lom, početak i dokaz da promjena boli, ali i oslobađa". Svojom je objavom istaknula da su kilogrami samo brojka, dok su zajedništvo, snaga srca i iskrenost ono što ostaje kao trajna vrijednost.

