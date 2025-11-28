Marija Novak iz 'Života na vagi' nakon razvoda ponovno ljubi: 'Ti si moj najbolji prijatelj...'

Marija Novak jedna je od najzapamćenijih sudionica osme sezone 'Života na vagi'. Nedavno je iznenadila obožavatelje na društvenim mrežama objavom koja otkiva da joj se ljubavni život iz temelja promijenio. Naime, nakon razdoblja obilježenog zdravstvenim brigama i emotivnim lomovima, čini se da je ponovno pronašla mir, i to u zagrljaju novog muškarca.

Na Instagramu je podijelila fotografiju koja govori više od riječi, odnosno isprepletene ruke nje i tajanstvenog partnera. Uz nju je napisala i dirljivu poruku u kojoj mu zahvaljuje na toplini i podršci i osjećaju sigurnosti koji joj je donio u život.

- Hvala ti za sve što si donio u moj život, i za sve što si mi pomogao pronaći u meni samoj. Nisam ni znala koliko mi je trebalo baš ovakvo prisustvo mirno, toplo, podržavajuće. Uz tebe sam otkrila da mogu biti voljena bez uvjeta, da vrijedim, da sam dovoljno - započela je Marija.

- Ti si postao moj najbolji prijatelj, osoba kojoj vjerujem više nego sebi ponekad. Postao si moj oslonac, netko tko vidi u meni ono što ja dugo nisam vidjela. S tobom sam naučila što znači biti nježna, a opet jaka. Što znači biti žena koja zna svoju vrijednost, koja se ne boji voljeti i biti voljena - dodala je Novak.

- Pokazao si mi svu ljepotu jednostavnih trenutaka osmijeh u krivom trenutku, zagrljaj kad se raspadam, šalu koja me vrati u život. S tobom sam se prvi put osjećala potpuno sigurno, kao da napokon imam dom u nečijem srcu. Hvala ti što si u moj život unio svjetlo koje nisam ni znala da mi nedostaje. Hvala ti što si me naučio vidjeti sebe. Hvala ti što si baš ti moj prijatelj, moj dečko, moja podrška, moja sreća - napisala je Marija u posveti svom novom partneru - nastavila je Marija.

Paralelno s novim početkom, Marija se nedavno suočila i sa zdravstvenim problemom. Na trbuhu je napipala kvržicu koju je u početku zanemarila, sve dok bolovi nisu postali preintenzivni. Nakon operacije liječnici su je uvjerili da bi se, prema svemu sudeći trebalo raditi o benignoj tvorbi, a ona sada mirno čeka konačan nalaz.

Podsjetimo, Marija je u popularni show ušla sa 163,1 kilogramom, a napornim radom u finalu je imala 104,8 kilograma, što je gotovo 60 manje. Nakon što je napustila natjecanje, otkrila je i da se razvela, a današnja objava pokazuje da je za nju počelo novo poglavlje.

Foto: Instagram