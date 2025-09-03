GLAZBENA ZAVRŠNICA
FOTO Karlovac se oprostio od Dana piva uz Plavi orkestar
Karlovački Dani piva završili su uz pjesme Plavog orkestra. Bend je u utorak pred brojnom publikom odsvirao svoje najveće hitove, a okupljeni su gotovo svaku pjesmu dočekali raširenih ruku i pjevajući uglas. Atmosfera ispred pozornice bila je vedra i vesela. Pjevalo se, plesalo i dizale su se ruke u zrak. U publici su se mogli vidjeti transparenti i majice s logom benda, a najuporniji fanovi nisu propuštali niti jedan stih