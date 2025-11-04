FOTO Karmela Vukov Colić uživa u Laponiji: 'Priroda te potpuno uzme pod svoje. Sam si i nisi'

# BLISTAVA POLARNA RAPSODIJA:

Iako je studeni tek stigao, Karmela Vukov Colić (57) već je ugrijala Instagram toplim pričama o mirisu vanilijinih keksa, tišini jezera i srdačnosti mještana dalekog sjevera. Hrvatska novinarka i direktorica Turističke zajednice Dugo Selo dijeli dojmove iz finskog Inarija, 330 kilometara sjevernije od Rovaniemija, u objavi na društvenim mrežama.

U galeriji od dvadesetak fotografija Karmela se smiješi u zimskom kaputu među brezama, grije se u drvenoj kolibi uz šalicu vrućeg soka od borovnica, promatra čarobnu auroru borealis i ljulja se pokraj stakleno mirnog jezera. Posebno dirljivi kadrovi prikazuju tradicionalne kućice Samija, sobove i haskije koje je, kako piše, rado mazila. “Noći ovdje često imaju više boje nego najsunčanija podneva na jugu”, napisala je Karmela, podsjećajući pratitelje da u Laponiji svako iskustvo započinje poštovanjem prirode – od recikliranja do vlastitog pospremanja hotelske sobe.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Jedna pratiteljica priznaje: “Moram priznati da zavidim na ovoj ljepoti ”, dok druga oduševljeno ističe Karmelinu prirodnost: “Hvala Bogu da vidimo normalnu ženu, bez filtera”. Mnogi traže i više: “Hoćemo knjigu putopisa!”. Laplandske avanture samo su nastavak impresivnog niza koji je ove godine uključivao Seul, Keniju i povratak u televizijski studio.