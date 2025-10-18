Nakon što je 'Kuhinja života' postala jedna od prodavanijih i omiljenijih domaćih kuharica posljednjih godina, Karmela se vratila s novim izdanjem koje ponovno spaja ono zbog čega ju je publika zavoljela
Karmela Vukov Colić izdala novu kuharicu: Stvarala sam ju i na selu, tamo se možda preselim
Živim u Zagrebu, a radim u Dugom Selu. Uredila sam bakinu kuću kraj Ivanić Grada i djeci govorim da ću se tamo preseliti. Oni ne vjeruju, smije se Karmela Vukov-Colić (56), bivša TV voditeljica koja je napravila zaokret u karijeri i živi sasvim drugačije nego prije. U svojoj oazi mira u Ivaniću sad može kuhati neke od najinspirativnijih obroka. Kako bi se odmorila od svega, dovoljno je da se nalakti na prozoru kroz koji pogled puca na zelenilo oko kuće, a s prozora doslovno može ubrati i pokoju breskvu.
