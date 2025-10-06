FOTO Katarina Lazić pokazala ožiljke nakon automobilske nesreće sa suprugom Darkom

Katarina Lazić, influencerica i supruga srpskog folk pjevača Darka Lazića, nedavno se vratila na društvene mreže nakon prometne nesreće, a svojom posljednjom objavom poslala je snažnu poruku o samoprihvaćanju i unutarnjoj snazi koja je oduševila njezine pratitelje.

Na fotografiji pozira u maslinasto zelenom sportskom kompletu, a u prvom planu je njezin odlučan pogled, ali i ožiljak na čelu koji je ponosno pokazala. U opisu je otkrila kako su je mnogi pitali hoće li ukloniti ožiljak na slikama, no ona je odlučila ostati dosljedna sebi i odbiti korištenje Photoshopa.

- Moć žene bez filtera. Iako su me mnogi pitali da li ću na slikama skinuti ožiljak ni sada nisam koristila Photoshop - napisala je Katarina.

- Cilj nije biti savršena — ljepota je u tome da težiš najboljoj verziji sebe i voliš sebe baš takvu kakva jesi. Snaga je kad voliš sebe i sa ožiljcima - objavila je influencerica.

Podsjetimo, Katarina je zadobila ozljede u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila 25. rujna u Beogradu, u kojoj je sudjelovao i njezin suprug Darko. Ožiljak na čelu posljedica je posjekotine, a još se uvijek vide tragovi šivanja. Nakon kratkog povlačenja iz javnosti kako bi se oporavila, influencerica, koja vodi i online grupu za vježbanje, vratila se svojim aktivnostima.

Foto: Katarina Lazić/Instagram

Njezina hrabrost i iskrenost oduševile su pratitelje koji su je u komentarima obasuli podrškom. Poruke poput "Obožavam tvoju spontanost, iskrenost.. Divna si" te brojni emotikoni srca i pljeska pokazuju koliko je njezina poruka snažno odjeknula među publikom.

Podsjetimo, srpski folk pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina ozlijeđeni su u teškoj prometnoj nesreći u Beogradu. Lazić i supruga vraćali su se promocije nove pjesme njezine sestre Tijane Matić, kada su doživjeli nesreću. Auto im je bio potpuno smrskan, a njih dvoje su teško ozlijeđeni. Do nesreće je došlo kada je Lazić svojim automobilom marke Mercedes udario u autobus.

Lazić je već prije doživio jednu prometnu nesreću, 2018. godine, s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede i borio se za život.