Obavijesti

Show

Komentari 1
VRAĆALI SE S PROMOCIJE

VIDEO Darko Lazić imao novu nesreću. Srpskog pjevača i ženu izvlačili su iz smrskanog auta!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Darko Lazić imao novu nesreću. Srpskog pjevača i ženu izvlačili su iz smrskanog auta!
3
Foto: Antonio Ahel

S pjevačem je u automobilu bila i njegova supruga Katarina, a srpski mediji navode kako su zadobili teške ozljede te su prevezeni u bolnicu.

Srpski folk pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina ozlijeđeni su u teškoj prometnoj nesreći u Beogradu, javlja Blic. Lazić i supruga vraćali su se promocije nove pjesme njezine sestre Tijane Matić, kada su doživjeli nesreću. Auto im je, navode, bio potpuno smrskan, a njih dvoje su teško ozlijeđeni. Trentuno se čekaju nalazi analize krvi i urina koji su mu uzeti. 

Blic navodi i kako su pjevača izvlačili iz smrskanog automobila. 

SADA SU POZNATI DETALJI Protiv Darka Lazića vođeno je 15 prekršajnih prijava: Brza vožnja 2018. skoro ga je koštala života
Protiv Darka Lazića vođeno je 15 prekršajnih prijava: Brza vožnja 2018. skoro ga je koštala života

Podsjetimo, Lazić je i 2018. doživio tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede. 

PRIPREMIO VESELJE FOTO Srpski pjevač Darko Lazić slavio rođenje kćeri: Poderao majicu, kitio je svirače...
FOTO Srpski pjevač Darko Lazić slavio rođenje kćeri: Poderao majicu, kitio je svirače...

- Ja sam imao prometnu nesreću u listopadu 2018. i doslovno sam poslije nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva mjeseca u bolnici. Da ne pričam o ozljedama koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezena, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mjesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bijele ili svjetloplave zavjese koje su stalno bile tu, letjele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopće. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio - ispričao je jednom prilikom Lazić pa odgovorio i na pitanje je li smatrao da je bio 'na drugoj strani'.

NEDAVNO SKRIVIO I NESREĆU Prvo svadba, a onda na policiju: Darka Lazića priveli jer je došao automobilom po svoju suprugu
Prvo svadba, a onda na policiju: Darka Lazića priveli jer je došao automobilom po svoju suprugu

- Klinički sam bio mrtav, u komi. Znam da su me reanimirali. To su mi rekli kasnije, tako da, eto, postoji nešto sigurno.

Svadba srpskog pjevača Darka Lazića
Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha
NEKADAŠNJE SEKS BOMBE

FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha

Serija 'Spasilačka služba' izvorno se prikazivala od 1989. do 1999. Glumačku ekipu su predvodili David Hasselhoff i Pamela Anderson, a sada se sprema i nova sezona koja će se emitirati na Foxu!
Maja Šuput objavila je fotke s rođendana: Uz nju je bio i Šime, pogledajte kako je proslavila
'NEMA DALJE OD OVOG'

Maja Šuput objavila je fotke s rođendana: Uz nju je bio i Šime, pogledajte kako je proslavila

Pjevačica je svoj 46. rođendan proslavila u zagrebačkom Botanistu. Na party su stigli mnogi Majini prijatelji koji su poznata domaća lica. No sve oči bile su uprte u nju i bivšeg Gospodina Savršenog
Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...
IZNENADIO JU JE

Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...

Pjevačica je, kaže izvor, ostala potpuno zatečena, a suze radosnice bile su najbolji dokaz koliko ju je gesta dirnula. 'Filip je stvarno slušao njene želje i želio joj pokazati koliko je voli', dodao je izvor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025