VIDEO Darko Lazić imao novu nesreću. Srpskog pjevača i ženu izvlačili su iz smrskanog auta!

Srpski folk pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina ozlijeđeni su u teškoj prometnoj nesreći u Beogradu, javlja Blic. Lazić i supruga vraćali su se promocije nove pjesme njezine sestre Tijane Matić, kada su doživjeli nesreću. Auto im je, navode, bio potpuno smrskan, a njih dvoje su teško ozlijeđeni. Trentuno se čekaju nalazi analize krvi i urina koji su mu uzeti.

Blic navodi i kako su pjevača izvlačili iz smrskanog automobila.

Podsjetimo, Lazić je i 2018. doživio tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede.

- Ja sam imao prometnu nesreću u listopadu 2018. i doslovno sam poslije nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva mjeseca u bolnici. Da ne pričam o ozljedama koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezena, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mjesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bijele ili svjetloplave zavjese koje su stalno bile tu, letjele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopće. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio - ispričao je jednom prilikom Lazić pa odgovorio i na pitanje je li smatrao da je bio 'na drugoj strani'.

- Klinički sam bio mrtav, u komi. Znam da su me reanimirali. To su mi rekli kasnije, tako da, eto, postoji nešto sigurno.

Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA