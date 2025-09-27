Obavijesti

BIO U TEŠKOJ NESREĆI

Šogorica Darka Lazića: 'Prizor je bio strašan! Izgledalo je jezivo'

Piše Marinela Mesar,
Foto: Antonio Ahel

Darko Lazić ovih dana je bio u teškoj prometnoj nesreći u kojoj je ozlijeđen. S njime je u autu bila i supruga Katarina. Oboje su dobro, a sada se oglasila i njezina sestra Tijana

Isplivali su novi detalji nesreće u kojoj su sudjelovali srpski pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina. Naime, Tijana Matić, Darkova šogorica, za srpske medije progovorila je o njihovom zdravstvenom stanju. Otkrila je da su oboje dobro, no oporavak će zahtijevati vrijeme.

Beograd: Snimanje prvog spota Tijane Matić
Beograd: Snimanje prvog spota Tijane Matić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

- Kaća i Darko su dobro i oporavljaju se, ali to će potrajati. Oboje imaju ozljede glave, no srećom nisu u životnoj opasnosti. Kaću sam vidjela, a Darko je spavao jer je kasnije izašao iz bolnice. Telefon nam stalno zvoni, i njezin i moj. Ona je prošla nešto lakše od njega, ali važno je da su dobro - prokomentirala je Tijana, prenosi Blic

NESREĆA U BEOGRADU Srpski mediji: Automobil kojim je upravljao Darko Lazić nije bio njegov, a šteta je ogromna!
Srpski mediji: Automobil kojim je upravljao Darko Lazić nije bio njegov, a šteta je ogromna!

Opisala je i šokantne prizore nakon nesreće.

- Vidjela sam snimke automobila u medijima. Izgledalo je jezivo. I Kaća i Darko imali su posjekotine po glavi. Znate i sami da krv zna jako teći čak i kod manjih ozljeda, pa je prizor bio strašan. Kad sam čula da su oboje pri svijesti i izvan životne opasnosti, malo sam se smirila - priznala je Matić. 

NESREĆA U BEOGRADU Staklo posvuda, uništena su i vrata: Evo kako izgleda bus u koji se zabio pjevač Darko Lazić
Staklo posvuda, uništena su i vrata: Evo kako izgleda bus u koji se zabio pjevač Darko Lazić

Na pitanje je li Darko konzumirao alkohol prije sudara, Tijana nije željela potvrditi ništa.

- Ne želim ništa tvrditi ni negirati jer nisam svojim očima vidjela. Vidjela sam ga s energetskim pićem nekoliko puta, ali ne mogu reći je li pio alkohol ili nije. Nisam bila prisutna cijelo vrijeme - istaknula je Darkova Šogorica. 

Beograd: Tijana Matić organizirala je promociju prvog spota za pjesmu "Kralj"
Foto: Antonio Ahel

Inače, prometna nesreća dogodila se u blizini beogradske Arene kada su se vraćali s promocije Darkove sestre. Blic je ranije neslužbeno doznao kako je Lazić imao 1,9 promila u krvi te da nije imao ni važeću vozačku dozvolu. 

Do nesreće je došlo kada se Lazić svojim Mercedesom zabio u autobus kojeg je vozio 65-godišnjak, a silina udarca odbacila je auto u bankinu te su iz vatrogasci izvlačili iz njega. 

SUDAR U BEOGRADU Darko Lazić nakon nesreće: 'Svi smo živi i zdravi! Nije bilo niti alkohola niti drugih supstanci...'
Darko Lazić nakon nesreće: 'Svi smo živi i zdravi! Nije bilo niti alkohola niti drugih supstanci...'

Podsjetimo, Lazić je i 2018. doživio tešku prometnu nesreće s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole te nakon koje se borio za život. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede. 

Svadba srpskog pjevača Darka Lazića
Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

