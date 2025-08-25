FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku

NIJE SKIDALA OSMIJEH S LICA
FOTO Maja Šuput u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom: Pratio je Grubnić, ne i Šime...
Pjevačica Maja Šuput u nedjelju je u izazovnom izdanju prošetala Varaždinom, koji je ovih dana posebno 'živ' zbog Špancirfesta. Uz Maju je bio i sin Bloom, kao i njezin prijatelj Marko Grubnić. Za ovaj izlazak Maja je odabrala bež haljinu s velikim otvorom... Uz Maju ovog puta nije bio Gospodin Savršeni, Šime Elez, s kojim se ovog ljeta strastveno ljubila na jahti. On putuje Balkanom na motociklu, u nedjelju popodne bio je u Makedoniji...
