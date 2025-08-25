TAISHA DRPIĆ FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i Dine Drpića, nedavno je proslavila 18. rođendan. Na društvenim mrežama ima fotografije i sa svojom lijepom majkom, a mnogi joj pišu kako upravo na nju nalikuje!