Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PLIJENI POGLEDE

FOTO Knoll zasjala u kožnom korzetu i s remenjem oko struka

Nakon intenzivnog nastupa u Splitu, Knoll Doll se vratila 'svojoj obitelji' na Ibizu gdje je nastavila s partijima, a za razuzdanu zabavu odabrala je uski crni kožni korzet i niz remena preko struka i nogu...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Knoll zasjala u kožnom korzetu i s remenjem oko struka
Naša najpoznatija navijačica i DJ-ica nakon kratkog boravka u Hrvatskoj odletjela je na Ibizu. | Foto: instagram
1/80
Naša najpoznatija navijačica i DJ-ica nakon kratkog boravka u Hrvatskoj odletjela je na Ibizu. | Foto: instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026