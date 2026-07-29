FOTO Knoll zasjala u kožnom korzetu i s remenjem oko struka

Nakon intenzivnog nastupa u Splitu, Knoll Doll se vratila 'svojoj obitelji' na Ibizu gdje je nastavila s partijima, a za razuzdanu zabavu odabrala je uski crni kožni korzet i niz remena preko struka i nogu...
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Naša najpoznatija navijačica i DJ-ica nakon kratkog boravka u Hrvatskoj odletjela je na Ibizu.
| Foto: instagram
Naša najpoznatija navijačica i DJ-ica nakon kratkog boravka u Hrvatskoj odletjela je na Ibizu. |
Foto: instagram
Naša najpoznatija navijačica i DJ-ica nakon kratkog boravka u Hrvatskoj odletjela je na Ibizu.
| Foto: instagram
Tamo je za party izabrala poseban outfit puno remenja, no dekolte je ipak bio u prvom planu.
| Foto: instagram
Prošlog je tjedna Knoll Doll imala nastup na stadionu Park mladeži u Splitu.
| Foto: Instagram
Dolazak u Split tada je proslavila u mini bikiniju i jacuzziju.
| Foto: Instagram
"Split mi je definitivno jedan od najdražih gradova i uvijek mu se posebno veselim. Od publike ne očekujem ništa manje nego vatrenu atmosferu", rekla nam je Ivana Knoll.
| Foto: Instagram
"Bit će i malo navijačkog ritma, ipak je riječ o sportskom događaju. Cilj mi je da se svi dobro zabave i da atmosfera bude na vrhuncu od prve do zadnje pjesme", objasnila je DJ-ica.
| Foto: Instagram
Nedavno se Knoll vratila u Europu, a objavila je videe iz Španjolske putem Instagram storyja i istaknula kako se sunča.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Sva pažnja bila je naravno usmjerena na njene bujne grudi koji je minijaturni badić jedva zadržavao.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
U drugom videu Knoll je najavila svoje nadolazeće nastupe i opet istaknula grudi koje su zamalo ispale iz badića.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ivana Knoll obukla je ranije ultra kratke hlačice i bijele štikle s platformom koje su dodatno istaknule njene duge i vitke noge.
| Foto: screenshoot/Instagram
Bijeli kratki top otkrio je, kako uz istrenirane noge, Knoll ima i istrenirane trbušne mišiće.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
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| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Ivana Knoll u videu je napisala kako je vrijeme za bazen i odmor
Sva pažnja je naravno bila usmjerena na mali crni badić koji je više toga otkrivao, nego što je pokrivao.
Kiša nas neće spriječiti! Idemo, napisala je ranije naša najvatrenija navijačica Ivana Knoll uoči utakmice reprezentacije.
| Foto: Instagram
Našim 'vatrenima' Knoll daje podršku i kada vremenski uvjeti nisu idealni, a na jednoj utakmici odjenula je bijeli bikini i plave tajice. Kombinaciju je upotpunila kravatom s 'kockicama'.
| Foto: Instagram
Ovo mi je već četvrto Svjetsko prvenstvo i svako je posebno na svoj način. Prekrasan je osjećaj biti uz naše navijače i bodriti moju Hrvatsku, rekla nam je ranije DJ-ica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ostala navijačka izdanja Ivane Knoll pogledajte u ostatku galerije.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram/Ivana Knoll
Foto Instagram
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Instagram/screenshot
Foto Instagram/screenshot
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto PIXSELL/Saša Zinaja
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL